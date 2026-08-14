Quarto no estilo boho combina materiais naturais, artesanato, fibras e objetos afetivos - Divulgação

Quarto no estilo boho combina materiais naturais, artesanato, fibras e objetos afetivosDivulgação

Publicado 14/08/2026 15:36 | Atualizado 14/08/2026 15:36

Você conhece o estilo boho? Pois ele está de volta às casas brasileiras. Abreviação de “bohemian” (boêmio em inglês), a tendência é inspirada em referências de diferentes culturas, combinando materiais naturais, artesanato, fibras, plantas, obras de arte e objetos afetivos. Repaginado, o conceito tem uma releitura mais sofisticada, equilibrada e contemporânea.

"Hoje ele acompanha um movimento que valoriza casas mais acolhedoras, com identidade e conexão emocional. Depois de anos de predominância de ambientes muito minimalistas, agora a procura é por espaços que transmitam conforto, autenticidade e contem histórias. O novo boho atende exatamente a esse desejo", explica Dani Riley, arquiteta e sócia do escritório Rippa Arquitetura.

Patricia Aché, arquiteta e sócia, ressalta que, ao contrário do que muitos imaginam, o estilo não significa misturar objetos de maneira aleatória. "O segredo está em criar uma base neutra e definir uma paleta de cores consistente antes de inserir os elementos decorativos. Variar texturas é mais importante do que exagerar nas cores. Também é essencial manter um fio condutor entre as peças, seja pelo material, pela tonalidade ou pela linguagem estética. Assim, o ambiente ganha riqueza visual sem parecer desorganizado", complementa Patricia.

Elas afirmam ainda que a proposta do boho funciona muito bem em apartamentos compactos. Nesse caso, a orientação é reduzir a quantidade de objetos decorativos e investir em móveis bem escolhidos, tecidos naturais e uma iluminação planejada para preservar a sensação de amplitude. Confira 10 sugestões das especialistas:

1 - Aposte em uma base neutra. Tons como off-white, areia, bege e terrosos ajudam a criar unidade e deixam espaço para destacar texturas e objetos.

2 - Priorize materiais naturais. Madeira, linho, algodão, palha, rattan, bambu, pedras e cerâmica artesanal são elementos essenciais.

3 - Misture texturas, não excessos. Em vez de muitas cores e estampas, combine diferentes materiais para enriquecer a composição.

4 - Escolha peças com história. Objetos artesanais, móveis herdados, antiguidades e lembranças de viagem ajudam a construir ambientes autênticos.

5 - Inclua plantas na decoração. Elas reforçam a conexão com a natureza e trazem leveza aos ambientes.

6 - Invista em iluminação aconchegante. Prefira luz quente e indireta, combinando luminárias decorativas, arandelas e abajures.

7 - Evite o acúmulo de objetos. O boho contemporâneo valoriza a curadoria. Cada peça deve ter um propósito estético ou afetivo.

8 - Adapte o estilo ao seu perfil. Ele pode ser mais colorido, mais clean ou mais sofisticado, sempre respeitando a personalidade dos moradores.

9 - Combine com outras tendências. O boho harmoniza facilmente com propostas contemporâneas, escandinavas e até minimalistas.

10 - Planeje antes de decorar. Definir uma paleta de cores e um conceito para o ambiente evita excessos e garante um resultado elegante.

