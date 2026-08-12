Mercado imobiliário tem meta de ultrapassar R$ 1 bilhão em vendas até dezembro - AI

Mercado imobiliário tem meta de ultrapassar R$ 1 bilhão em vendas até dezembroAI

Publicado 12/08/2026 16:22 | Atualizado 12/08/2026 16:22

Historicamente, o segundo semestre é considerado o mais aquecido pelo mercado imobiliário. Acompanhando esta tendência, a Patrimóvel espera ultrapassar R$ 1 bilhão em vendas até dezembro. Balanço da imobiliária indica que, nos seis primeiros meses deste ano, foram 23 lançamentos, que representaram mais de R$ 420 milhões em VGV (Valor Geral de Vendas) e mais de 500 imóveis.



Vitor Moura, sócio-presidente da empresa, conta que investiu em novas frentes estratégicas. Uma delas é a nova loja no Via Parque, dedicada ao segmento econômico, com capacidade para mais de 150 corretores. "Encerramos o primeiro semestre em ritmo acelerado e estamos iniciando a segunda metade do ano ainda mais preparados para crescer”, afirma Moura

Quase 350 mil unidades contratadas

O programa Minha Casa, Minha Vida alcançou 349 mil unidades contratadas no primeiro semestre, avanço de 21% ante o mesmo período de 2025. Foram movimentados R$ 79,4 bilhões, alta de 29%. Os dados são da Abrainc (Associação Brasileira das Incorporadoras Imobiliárias). De acordo como estudo, entre os fatores que contribuíram para o cenário estão a atualização dos tetos de financiamento e o aporte de novas fontes de recursos.

