Convenção de vendas reuniu mais de 1.400 corretores para apresentar branded residences inédito no país - Divulgação

Convenção de vendas reuniu mais de 1.400 corretores para apresentar branded residences inédito no paísDivulgação

Publicado 05/08/2026 16:16

A noite desta terça-feira, dia 4, foi marcada por dois grandes eventos que evidenciaram o aquecimento do mercado imobiliário no Rio de Janeiro. Juntos, eles reuniram quase 1.800 profissionais entre corretores, incorporadores, construtores, arquitetos, representantes de entidades e fornecedores da cadeia da construção civil.



Na Ilha Itanhangá, na Barra da Tijuca, a Avanço Realizações Imobiliárias promoveu a convenção de vendas do Marino by Breton, primeiro branded residences da Breton no Brasil. O encontro contou com mais de 1.400 corretores das imobiliárias Somma Rio, Lopes Rio, Patrimóvel e Sawala, além de parceiros comerciais, que conheceram em primeira mão os diferenciais do empreendimento.



O projeto combina design autoral, arquitetura contemporânea, áreas de lazer inspiradas nos beach clubs internacionais e experiências exclusivas voltadas ao estilo de vida da Barra da Tijuca. "É muito gratificante ver a excelente receptividade do mercado. Esse retorno mostra que o empreendimento chega com diferenciais capazes de estabelecer um novo patamar para o segmento de alto padrão no Rio de Janeiro. Estamos muito confiantes com o início da comercialização e com o potencial desse lançamento", destacou Sanderson Fernandes, CEO da Avanço Realizações Imobiliárias.

Evento no Jockey Club foi criado para troca de conhecimento e fortalecimento das relações entre os profissionais de toda a cadeia produtiva do setor Divulgação



Enquanto isso, o Teatro PRIO, no Jockey Club Brasileiro, na Lagoa, recebeu a primeira edição do GmaisP Conexões, encontro criado para promover networking e troca de conhecimento sobre o futuro do setor. O evento reuniu mais de 350 participantes, entre representantes da Ademi-RJ (Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário), incorporadoras e construtoras do Rio de Janeiro, São Paulo, Vitória e Portugal, além de fabricantes de insumos da construção civil. Representando a Prefeitura do Rio estava Rodrigo Corrêa, secretário municipal de Integridade e Transparência.



"O GmaisP Conexões foi pensado para criar um ambiente de troca de conhecimento e fortalecimento das relações entre os profissionais de toda a cadeia produtiva do setor. Ver o teatro cheio, com palestras qualificadas e a participação de grandes nomes do mercado, confirma que existe uma demanda crescente por encontros que inspirem, conectem e gerem oportunidades. Este foi apenas o primeiro de muitos", afirmou Sylvio Pinheiro, arquiteto e diretor da G+P Soluções.



A programação teve palestras do jornalista, historiador e escritor Thiago Gomide e do antropólogo Michel Alcoforado, pesquisador especializado em comportamento, consumo e tendências sociais.

Durante a sua apresentação, Michel Alcoforado abordou as transformações de comportamento da sociedade antes, durante e após a pandemia. Um dos destaques foi a mudança na relação das novas gerações com a moradia. Segundo o antropólogo, enquanto os millennials (nascidos entre 1981 e 1996) demonstraram menor interesse pela aquisição da casa própria, a geração Z (nascidos entre 1997 e 2010) resgatou esse desejo. De acordo com pesquisas apresentadas por ele, jovens entre 22 e 28 anos pretendem comprar um imóvel nos próximos 24 meses.