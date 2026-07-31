Comprovação de renda de motoristas e entregadores de aplicativo poderá ser usada para o crédito imobiliário da Caixa - AI

Comprovação de renda de motoristas e entregadores de aplicativo poderá ser usada para o crédito imobiliário da CaixaAI

Publicado 31/07/2026 15:00 | Atualizado 31/07/2026 15:00

Motoristas de aplicativos de mobilidade e entregadores de plataformas de delivery contam agora com uma facilidade para ter acesso à casa própria: a Caixa passou a aceitar os relatórios de repasse emitidos pelas empresas como comprovante de renda na análise do crédito imobiliário.



Segundo Cláudio Martins, superintendente de Habitação da Caixa, houve alteração nos normativos da instituição, que agora aceita a comprovação deste público, desde que o rendimento seja minimamente estável e comprovado com extratos, declaração de imposto de renda e relatórios das plataformas dos últimos quatro meses. “Na prática, a Caixa trata essa renda como de autônomo. Vamos olhar a estabilidade dela ao longo dos meses, a compatibilidade entre os extratos bancários, o que é declarado nos relatórios da plataforma, e claro, a capacidade de pagamento e risco de crédito”, explica Martins.



Para Edmil Adib Antonio, diretor de Crédito Imobiliário da MRV, a medida reconhece uma nova realidade do mercado de trabalho brasileiro e representa um avanço para ampliar o acesso de trabalhadores autônomos ao crédito habitacional. “Muitos profissionais possuem renda consistente, mas encontravam dificuldades para comprová-la dentro dos critérios tradicionais de financiamento. Com essa atualização, milhares de motoristas e entregadores passam a ter uma oportunidade mais concreta de conquistar o primeiro imóvel", avalia Antonio.



Ele lembra que cada instituição financeira tem os seus próprios critérios de análise. Por isso, é importante que o interessado organize a documentação com antecedência e busque orientação antes de iniciar o processo. “Essa preparação ajuda a tornar a análise mais ágil e permite que o comprador aproveite melhor essa nova oportunidade", diz o diretor.

Feirão do Minha Casa, Minha Vida com financiamento aprovado na hora

A Patrimóvel promove de hoje até domingo um feirão de unidades exclusivas do programa Minha Casa, Minha Vida, com financiamento analisado e aprovado na hora. A ação acontece na loja da imobiliária no Via Parque, na Barra da Tijuca. De acordo com Vitor Moura, sócio-presidente da Patrimóvel, os imóveis têm valores a partir de R$ 250 mil e entre as condições facilitadas estão ato de R$ 500, parcelamento da entrada em até 84 vezes e possibilidade de usar o FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). A iniciativa reúne as incorporadoras Riva, Direcional, Novolar, MRV e Emccamp.

