Comprovação de renda de motoristas e entregadores de aplicativo poderá ser usada para o crédito imobiliário da CaixaAI
Segundo Cláudio Martins, superintendente de Habitação da Caixa, houve alteração nos normativos da instituição, que agora aceita a comprovação deste público, desde que o rendimento seja minimamente estável e comprovado com extratos, declaração de imposto de renda e relatórios das plataformas dos últimos quatro meses. “Na prática, a Caixa trata essa renda como de autônomo. Vamos olhar a estabilidade dela ao longo dos meses, a compatibilidade entre os extratos bancários, o que é declarado nos relatórios da plataforma, e claro, a capacidade de pagamento e risco de crédito”, explica Martins.
Para Edmil Adib Antonio, diretor de Crédito Imobiliário da MRV, a medida reconhece uma nova realidade do mercado de trabalho brasileiro e representa um avanço para ampliar o acesso de trabalhadores autônomos ao crédito habitacional. “Muitos profissionais possuem renda consistente, mas encontravam dificuldades para comprová-la dentro dos critérios tradicionais de financiamento. Com essa atualização, milhares de motoristas e entregadores passam a ter uma oportunidade mais concreta de conquistar o primeiro imóvel", avalia Antonio.
Ele lembra que cada instituição financeira tem os seus próprios critérios de análise. Por isso, é importante que o interessado organize a documentação com antecedência e busque orientação antes de iniciar o processo. “Essa preparação ajuda a tornar a análise mais ágil e permite que o comprador aproveite melhor essa nova oportunidade", diz o diretor.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.