Campanha do setor recolhe agasalhos, cobertores e outros itens de inverno que serão destinados a pessoas em situação de rua - AI

Campanha do setor recolhe agasalhos, cobertores e outros itens de inverno que serão destinados a pessoas em situação de ruaAI

Publicado 28/07/2026 18:19 | Atualizado 28/07/2026 18:19

A Abadi (Associação Brasileira das Administradoras de Imóveis) está apoiando a Campanha do Agasalho, organizada pelo Santuário Cristo Redentor. As doações podem ser entregues até esta quinta-feira, dia 30 de julho, na sede da associação (Rua do Carmo, 6, 7° andar, Centro). A entidade está recolhendo agasalhos, cobertores, mantas e outros itens de inverno que serão destinados a pessoas em situação de rua e famílias que enfrentam dificuldades sociais.



Para ampliar a ação, a Abadi lançou o Desafio Solidário, voltado para as administradoras associadas. A empresa que arrecadar o maior número de itens receberá uma bolsa de estudo para os cursos de Capacitação para Gestores Condominiais e outra para Gestão de Locações.

Vagas para corretores, fotógrafos e vistoriadores

O QuintoAndar oferece novas oportunidades para corretores, fotógrafos e vistoriadores. No Rio de Janeiro, são mais de 120 vagas distribuídas em Petrópolis, Maricá, Cabo Frio, Macaé, Rio das Ostras, Campos dos Goytacazes e Volta Redonda. O processo seletivo também engloba o Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Para se candidatar, é preciso acessar quintoandar.com.br.

