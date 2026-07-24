Apartamento de residencial que é o primeiro Faixa 4 do Minha Casa, Minha Vida em PetrópolisDivulgação
São 224 unidades, com valores a partir de R$ 299 mil, que atendem famílias com renda mensal de até R$ 13 mil, para imóveis de até R$ 600 mil, e juros de 10% ao ano mais TR (Taxa Referencial). O prazo de pagamento poderá chegar a 35 anos. O empreendimento será comercializado pelo modelo de crédito associativo, ou seja, o comprador assina contrato com a Caixa desde o início do processo e poderá usar o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), desde que esteja enquadrado nas regras do Conselho Curador, entre elas não ter imóvel próprio e ter três anos consecutivos ou não de contribuição para o fundo.
De acordo com as empresas, o residencial oferece diferenciais ainda inéditos dentro do programa habitacional, entre eles apartamentos de três quartos com suíte, elevador panorâmico integrado a plano inclinado, lazer completo com 13 itens e segurança. “O Cenário Origem é um projeto que alia funcionalidade, qualidade de vida e um modelo de financiamento que facilita o acesso à casa própria. Trouxemos soluções modernas, acessibilidade e um lazer diferenciado para um público que busca mais conforto no dia a dia”, afirma Rafael Lisboa, sócio-diretor da Inner.
O condomínio também terá apartamentos na Faixa 3 para famílias com rendimentos entre R$ 5 mil e R$ 9.600, e juros a partir de 7,66% ao ano mais TR. Vale lembrar que o diferencial para este perfil de renda é a taxa mais acessível. E para quem recebe acima da Faixa 4, poderá financiar o imóvel via SBPE (Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo), com juros a partir de 10,92% ao ano mais TR, podendo haver redução das taxas para clientes que tenham relacionamento com a Caixa.
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