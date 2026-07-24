Apartamento de residencial que é o primeiro Faixa 4 do Minha Casa, Minha Vida em Petrópolis - Divulgação

Apartamento de residencial que é o primeiro Faixa 4 do Minha Casa, Minha Vida em PetrópolisDivulgação

Publicado 24/07/2026 15:38 | Atualizado 24/07/2026 16:36

Engajado com a sustentabilidade, o mercado imobiliário busca alternativas para envolver os moradores nesta causa importante. Um exemplo poderá ser visto no Cenário Origem, em Corrêas, Petrópolis (Região Serrana do Rio). As famílias que adquirirem um imóvel neste final de semana de abertura das vendas receberão um voucher para participar do evento de plantio de mudas no condomínio. A iniciativa é das incorporadoras MQuattro e Inner, que levam para a região o primeiro projeto pela Faixa 4 do Minha Casa, Minha Vida (MCMV). O Valor Geral de Vendas (VGV) é de R$ 87 milhões.



São 224 unidades, com valores a partir de R$ 299 mil, que atendem famílias com renda mensal de até R$ 13 mil, para imóveis de até R$ 600 mil, e juros de 10% ao ano mais TR (Taxa Referencial). O prazo de pagamento poderá chegar a 35 anos. O empreendimento será comercializado pelo modelo de crédito associativo, ou seja, o comprador assina contrato com a Caixa desde o início do processo e poderá usar o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), desde que esteja enquadrado nas regras do Conselho Curador, entre elas não ter imóvel próprio e ter três anos consecutivos ou não de contribuição para o fundo.



De acordo com as empresas, o residencial oferece diferenciais ainda inéditos dentro do programa habitacional, entre eles apartamentos de três quartos com suíte, elevador panorâmico integrado a plano inclinado, lazer completo com 13 itens e segurança. “O Cenário Origem é um projeto que alia funcionalidade, qualidade de vida e um modelo de financiamento que facilita o acesso à casa própria. Trouxemos soluções modernas, acessibilidade e um lazer diferenciado para um público que busca mais conforto no dia a dia”, afirma Rafael Lisboa, sócio-diretor da Inner.



O condomínio também terá apartamentos na Faixa 3 para famílias com rendimentos entre R$ 5 mil e R$ 9.600, e juros a partir de 7,66% ao ano mais TR. Vale lembrar que o diferencial para este perfil de renda é a taxa mais acessível. E para quem recebe acima da Faixa 4, poderá financiar o imóvel via SBPE (Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo), com juros a partir de 10,92% ao ano mais TR, podendo haver redução das taxas para clientes que tenham relacionamento com a Caixa.



Evolução do setor em debate



Inovação, tecnologia, vendas, gestão e estratégias que impulsionam a evolução do mercado imobiliário brasileiro estarão em evidência no Conecta Imobi, promovido pelo Grupo OLX. O encontro acontecerá nos dias 21 e 22 de outubro, no São Paulo Expo. Entre os palestrantes confirmados estão Guilherme Wohlke, fundador da Behard Educação; Mônica Poplawski, influenciadora e fundadora da Alphahauser, referência no segmento de imóveis de alto padrão; Murilo Arjona, especialista em crédito imobiliário; e Sergio Langer, host do Podcast Vem Pra Mesa. Na edição deste ano, o evento terá também uma versão online. Ingressos a partir de R$ 800 em https://conectaimobi.com.br/ .