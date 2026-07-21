Evento gratuito na Barra terá dados de lançamentos, tendências e o panorama do mercado imobiliário na região - AI

Evento gratuito na Barra terá dados de lançamentos, tendências e o panorama do mercado imobiliário na regiãoAI

Publicado 21/07/2026 17:31 | Atualizado 22/07/2026 09:03

Dados, tendências e oportunidades para o mercado imobiliário da Barra da Tijuca estarão em evidência em mais um encontro promovido pelo Secovi Rio (Sindicato da Habitação). Gratuito, o evento acontecerá no dia 30 de julho, quinta-feira, partir das 9h30, no auditório do LEAD Américas, na Barra.



Maurício Eiras, coordenador estatístico do sindicato, fará uma análise sobre os dados de lançamentos, tendências e o panorama do setor na região. Em seguida, Evie Kampf, CEO da Elos Consultoria e Gestão Imobiliária, e Flávia Vendittelli, COO da empresa, falarão sobre as dinâmicas e as características do nicho corporativo no bairro. E o presidente do Creci-RJ (Conselho Regional dos Corretores de Imóveis), João Eduardo Corrêa, apresentará a jornada comercial no setor, com foco nas etapas que vão da geração de leads ao relacionamento no pós-venda.



Já Amanda Cabral, head de Incorporação da Carvalho Hosken, apresentará a palestra "Carvalho Hosken: 75 anos de visão, planejamento e transformação urbana". Ingressos em sympla.com.br/evento/cenario-do-mercado-imobiliario-da-barra-da-tijuca/3483972.

Networking da construção civil

No dia 4 de agosto, terça-feira, lideranças, clientes e profissionais da construção civil estarão reunidos no GmaisP Conexões para troca de experiências, palestras e networking. Em sua primeira edição, a iniciativa terá as participações do jornalista, historiador e escritor Thiago Gomide, e do antropólogo Michel Alcoforado, O evento será realizado das 17h às 21h, no Teatro PRIO, no Jockey Club Brasileiro, na Lagoa.



A organização é da G+P Soluções, especializada em gestão de projetos e gerenciamento de obras em todo país. Os 50 primeiros que seguirem a página da empresa no Linkedin (www.linkedin.com/company/gmaisp) e enviarem uma mensagem direta falando que desejam ir ao evento, ganharão o ingresso. O link para a retirada será enviado na própria resposta da mensagem.

