Evento gratuito na Barra terá dados de lançamentos, tendências e o panorama do mercado imobiliário na regiãoAI
Maurício Eiras, coordenador estatístico do sindicato, fará uma análise sobre os dados de lançamentos, tendências e o panorama do setor na região. Em seguida, Evie Kampf, CEO da Elos Consultoria e Gestão Imobiliária, e Flávia Vendittelli, COO da empresa, falarão sobre as dinâmicas e as características do nicho corporativo no bairro. E o presidente do Creci-RJ (Conselho Regional dos Corretores de Imóveis), João Eduardo Corrêa, apresentará a jornada comercial no setor, com foco nas etapas que vão da geração de leads ao relacionamento no pós-venda.
Já Amanda Cabral, head de Incorporação da Carvalho Hosken, apresentará a palestra "Carvalho Hosken: 75 anos de visão, planejamento e transformação urbana". Ingressos em sympla.com.br/evento/cenario-do-mercado-imobiliario-da-barra-da-tijuca/3483972.
Networking da construção civil
A organização é da G+P Soluções, especializada em gestão de projetos e gerenciamento de obras em todo país. Os 50 primeiros que seguirem a página da empresa no Linkedin (www.linkedin.com/company/gmaisp) e enviarem uma mensagem direta falando que desejam ir ao evento, ganharão o ingresso. O link para a retirada será enviado na própria resposta da mensagem.
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