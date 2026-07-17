DivulgaçãoA variedade de cores e texturas do envelopamento permite criar ambientes que refletem o estilo de vida dos moradores.
Envelopamento decorativo é opção para mudar a casa sem fazer obra
Solução permite reformas rápidas e personalização
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Recuo no faturamento da indústria de materiais de construção
Retração foi de 3,4% no primeiro semestre, de acordo com a Abramat
Mulheres são destaques na construção, na arquitetura e na corretagem de imóveis
Presença feminina pode ser vista em cargos de liderança, em projetos importantes e em eventos de capacitação
Aluguel residencial no país sobe 5,24% no primeiro semestre
No Rio de Janeiro, alta foi de 8,27%, aponta Índice FipeZAP
Quanto você precisa ganhar para conquistar a casa própria no Rio
Renda mensal pode variar de R$ 8,4 mil a mais de R$ 89 mil, afirma pesquisa
Como escolher a porta de armário para cada ambiente
Especialista dá dicas de como aproveitar a marcenaria e o espaço onde a porta está inserida
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