Divulgação - A variedade de cores e texturas do envelopamento permite criar ambientes que refletem o estilo de vida dos moradores.

DivulgaçãoA variedade de cores e texturas do envelopamento permite criar ambientes que refletem o estilo de vida dos moradores.

Publicado 17/07/2026 14:14

Sem tempo, paciência ou dinheiro para investir em uma reforma? Pois o mercado vem trazendo algumas alternativas. Uma delas é o envelopamento decorativo, técnica que tem conquistado espaço entre consumidores e profissionais de arquitetura por sua praticidade. "O envelopamento deixou de ser visto apenas como uma alternativa temporária. Os revestimentos decorativos contam com tecnologias que garantem resistência, acabamento sofisticado e desempenho compatível com as necessidades dos projetos contemporâneos", afirma Marcelo Souss, CEO da Alltak, fabricante brasileira de revestimentos autoadesivos.

Segundo ele, a sugestão pode ser aplicada em móveis, paredes, portas, divisórias, eletrodomésticos e ambientes corporativos. No entanto, vale lembrar que cada aplicação deve ser avaliada de acordo com as características da superfície e do ambiente para garantir o melhor desempenho do material. Confira mais dicas:

- A facilidade de aplicação varia conforme o produto e o tipo de superfície. Atualmente, existem revestimentos desenvolvidos para tornar a instalação mais simples, permitindo que o próprio consumidor execute pequenas transformações em casa. Ainda assim, alguns cuidados, como preparar corretamente a superfície e seguir as orientações de aplicação, são essenciais para garantir um bom acabamento.

- Em projetos maiores ou que exigem maior precisão, o trabalho de um instalador especializado continua sendo um diferencial para alcançar o melhor resultado.

- Mais do que uma solução para renovar móveis antigos, o envelopamento tem se consolidado como uma ferramenta criativa na decoração. A variedade de cores, texturas, padrões e acabamentos permite criar ambientes que refletem a personalidade e o estilo de vida dos usuários.