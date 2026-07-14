Os preços do aluguel residencial no país avançaram 5,24% no primeiro semestre, superando a inflação medida pelo IPCA/IBGE (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), que foi de 3,36%, e pelo IGP-M/FGV (Índice Geral de Preços - Mercado), que fechou em 3,27%. No Rio de Janeiro, a valorização ficou em 8,27%, segundo o Índice FipeZAP.
A alta foi observada na maioria das localidades monitoradas pelo indicador, incluindo 21 das 22 capitais analisadas: Aracaju (16,82%); Manaus (11,14%); Campo Grande (10,77%); Fortaleza (9,45%); Rio de Janeiro (8,27%); João Pessoa (7,46%); Teresina (7,42%); Brasília (6,27%); Natal (5,70%); Recife (5,62%); Goiânia (4,97%); Curitiba (4,54%); Belo Horizonte (4,40%); Cuiabá (4,07%); São Paulo (3,65%); Porto Alegre (3,52%); Maceió (3,15%); Salvador (2,69%); Vitória (2,62%); Belém (1,68%); e Florianópolis (1,01%). Na contramão, em São Luís houve queda de 1,21%.
Unidades de um quarto estão mais valorizadas
Os apartamentos de um quarto seguem entre as alternativas mais atraentes para quem busca investir em imóveis com o objetivo de obter renda por meio da locação. De acordo com o Índice FipeZAP, desenvolvido em parceria com o Grupo OLX, essas unidades registram o maior preço médio de aluguel por metro quadrado e uma das maiores rentabilidades estimadas do mercado. “A tipologia reúne características como maior liquidez, menor ticket de entrada e uma demanda diversificada, que atende desde jovens profissionais e pessoas que moram sozinhas até investidores. Além disso, costumam estar localizadas em regiões com boa infraestrutura, oferta de serviços, mobilidade e oportunidades de emprego, fatores que contribuem para manter a demanda aquecida”, explica Coriolano Lacerda, gerente de Inteligência de Mercado do Grupo OLX. Ainda assim, ele orienta que a decisão de investimento deve considerar aspectos como localização, preço de aquisição do imóvel e os objetivos de cada investidor. Um exemplo de empreendimento que oferece a tipologia é o Linea Residencial, do Grupo CTV que será construído a apenas 100 metros do Norte Shopping. O condomínio é o primeiro enquadrado na faixa 4 do Programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV).
Lançamento no Centro é vendido em 12 horas
Confirmando a tendência pela unidade de um quarto, a Patrimar vendeu em 12 horas de lançamento as 312 unidades do Connect Square, na Avenida Graça Aranha, 429, ao lado do Terminal Menezes Côrtes, no Centro. O Valor Geral de Vendas (VGV) é de R$ 245 milhões. “O desempenho de vendas foi positivo em todas as tipologias, mas desde o lançamento tivemos uma procura bastante expressiva pelas unidades de um quarto, que despertaram grande interesse do público”, afirma Gabriel Fidalgo, diretor Comercial da empresa no Rio de Janeiro. Com a demanda, a construtora abriu um lote complementar, que já teve mais de 20% dos imóveis comercializados e, agora, vai antecipar para agosto a abertura da última fase, prevista para 2027.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.