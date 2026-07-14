Valorização do aluguel residencial no país chegou a 5,24% no primeiro semestre, afirma o Índice FipeZAP - Magnific

Valorização do aluguel residencial no país chegou a 5,24% no primeiro semestre, afirma o Índice FipeZAPMagnific

Publicado 14/07/2026 19:58 | Atualizado 14/07/2026 20:00

Os preços do aluguel residencial no país avançaram 5,24% no primeiro semestre, superando a inflação medida pelo IPCA/IBGE (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), que foi de 3,36%, e pelo IGP-M/FGV (Índice Geral de Preços - Mercado), que fechou em 3,27%. No Rio de Janeiro, a valorização ficou em 8,27%, segundo o Índice FipeZAP.



A alta foi observada na maioria das localidades monitoradas pelo indicador, incluindo 21 das 22 capitais analisadas: Aracaju (16,82%); Manaus (11,14%); Campo Grande (10,77%); Fortaleza (9,45%); Rio de Janeiro (8,27%); João Pessoa (7,46%); Teresina (7,42%); Brasília (6,27%); Natal (5,70%); Recife (5,62%); Goiânia (4,97%); Curitiba (4,54%); Belo Horizonte (4,40%); Cuiabá (4,07%); São Paulo (3,65%); Porto Alegre (3,52%); Maceió (3,15%); Salvador (2,69%); Vitória (2,62%); Belém (1,68%); e Florianópolis (1,01%). Na contramão, em São Luís houve queda de 1,21%.

Unidades de um quarto estão mais valorizadas

Residencial na Zona Norte oferece unidades de um quarto, atualmente valorizadas para locação Divulgação

Os apartamentos de um quarto seguem entre as alternativas mais atraentes para quem busca investir em imóveis com o objetivo de obter renda por meio da locação. De acordo com o Índice FipeZAP, desenvolvido em parceria com o Grupo OLX, essas unidades registram o maior preço médio de aluguel por metro quadrado e uma das maiores rentabilidades estimadas do mercado. “A tipologia reúne características como maior liquidez, menor ticket de entrada e uma demanda diversificada, que atende desde jovens profissionais e pessoas que moram sozinhas até investidores. Além disso, costumam estar localizadas em regiões com boa infraestrutura, oferta de serviços, mobilidade e oportunidades de emprego, fatores que contribuem para manter a demanda aquecida”, explica Coriolano Lacerda, gerente de Inteligência de Mercado do Grupo OLX. Ainda assim, ele orienta que a decisão de investimento deve considerar aspectos como localização, preço de aquisição do imóvel e os objetivos de cada investidor. Um exemplo de empreendimento que oferece a tipologia é o Linea Residencial, do Grupo CTV que será construído a apenas 100 metros do Norte Shopping. O condomínio é o primeiro enquadrado na faixa 4 do Programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV).



Lançamento no Centro é vendido em 12 horas

Projeto no Centro do Rio teve as 312 unidades vendidas em 12 horas de lançamento Divulgação

Confirmando a tendência pela unidade de um quarto, a Patrimar vendeu em 12 horas de lançamento as 312 unidades do Connect Square, na Avenida Graça Aranha, 429, ao lado do Terminal Menezes Côrtes, no Centro. O Valor Geral de Vendas (VGV) é de R$ 245 milhões. “O desempenho de vendas foi positivo em todas as tipologias, mas desde o lançamento tivemos uma procura bastante expressiva pelas unidades de um quarto, que despertaram grande interesse do público”, afirma Gabriel Fidalgo, diretor Comercial da empresa no Rio de Janeiro. Com a demanda, a construtora abriu um lote complementar, que já teve mais de 20% dos imóveis comercializados e, agora, vai antecipar para agosto a abertura da última fase, prevista para 2027.

