Metro quadrado para venda residencial no Rio de Janeiro valorizou 0,60%, em junho - Magnific

Metro quadrado para venda residencial no Rio de Janeiro valorizou 0,60%, em junhoMagnific

Publicado 06/07/2026 17:49 | Atualizado 06/07/2026 17:49

Os preços de venda dos imóveis residenciais no país valorizaram 0,45%, em junho, o que representa uma leve aceleração em relação ao observado em maio, que fechou em 0,42%. Já no Rio de Janeiro, a alta foi de 0,60%, afirma o Índice FipeZAP. Analisando por tipo de unidade, os apartamentos com quatro ou mais quartos registraram a maior alta, 0,75%, enquanto os de três quartos tiveram a menor variação: 0,25%.

Fazendo um comparativo com outros índices de referência, o resultado de junho ficou ligeiramente acima da prévia da inflação ao consumidor, medida pelo IPCA-15/IBGE (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), 0,41%, em contraste com a queda do IGP-M/FGV (Índice Geral de Preços – Mercado), de 0,50%.

A alta foi observada nas 50 das 56 cidades monitoradas, incluindo 19 das 22 capitais: Manaus (2,06%); Vitória (1,64%); Brasília (1,25%); Aracaju (1,14%); Teresina (1,08%); João Pessoa (1,06%); Salvador (1,05%); Goiânia (0,87%); Rio de Janeiro (0,60%); Florianópolis (0,58%); São Luís (0,58%); Recife (0,58%); Cuiabá (0,55%); Campo Grande (0,41%); Natal (0,36%); Belo Horizonte (0,17%); Belém (0,12%); São Paulo (0,08%); e Maceió (0,05%). Na outra ponta, houve queda nos preços em Porto Alegre (0,51%); Curitiba (0,10%); e Fortaleza (0,08%).

