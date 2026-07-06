Metro quadrado para venda residencial no Rio de Janeiro valorizou 0,60%, em junhoMagnific
Preço do imóvel está mais caro no país
Valor do metro quadrado avançou 0,45% em junho. No Rio de Janeiro, alta foi de 0,60%
Preço do imóvel está mais caro no país
Valor do metro quadrado avançou 0,45% em junho. No Rio de Janeiro, alta foi de 0,60%
Cartilha orienta sobre gestão dos riscos ocupacionais na construção civil
Material gratuito da Abrainc traz diagnóstico e plano de ação
Imóveis na região portuária do Rio já valorizaram mais de 600%
Cenário também foi observado em São Cristóvão e no Centro, afirma pesquisa
Rio de Janeiro receberá feiras de condomínios e de construção
Eventos acontecerão em setembro e outubro, nos bairros Cidade Nova e Barra Olímpica
Aluguel comercial está mais valorizado no país
Alta foi de 1,48% em maio, afirma Índice FipeZAP
Feirão de imóveis tem apoio da Caixa e descontos de até R$ 50 mil
Unidades a partir de R$ 199 mil, nas Zonas Norte e Sudoeste, Porto Maravilha, Baixada e São Gonçalo
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