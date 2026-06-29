Preço do aluguel de salas comerciais no Rio de Janeiro valorizou 0,30%, em maio - Magnific

Preço do aluguel de salas comerciais no Rio de Janeiro valorizou 0,30%, em maioMagnific

Publicado 29/06/2026 17:46 | Atualizado 29/06/2026 17:46

O aluguel de salas e conjuntos comerciais de até 200 metros quadrados (m²) registrou aumento médio de 1,48% no país, em maio. Segundo o Índice FipeZAP, foi maior alta mensal desde abril de 2012, que fechou em 2,07%. No Rio de Janeiro, a valorização chegou a 3,31%.



Já no caso da venda de unidades comerciais, a pesquisa indica avanço de 0,20%, no país, e de 0,30% no Rio de Janeiro. Fazendo um comparativo com outros índices de referência do mercado, o IPCA/IBGE (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) exibiu inflação ao consumidor de 0,58%, enquanto o IGP-M/FGV (Índice Geral de Preços - Mercado) apurou variação média de 0,84% nos preços da economia brasileira.

Feira de móveis e acessórios

São Paulo receberá de 3 a 6 de agosto a ABIMAD’42, feira de móveis e acessórios de alta decoração. O evento, no São Paulo Expo, reunirá mais de 100 marcas expositoras entre fabricantes associados e parceiros para apresentar lançamentos, tendências e oportunidades no setor. A programação incluirá ainda rodadas de negócios internacionais, com encontros entre fabricantes brasileiros e compradores estrangeiros. Lojistas de móveis e decoração, arquitetos, decoradores e designers interessados em participar, devem fazer o credenciamento em abimad.com.br/credenciamento.

