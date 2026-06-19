Estúdio decorado de condomínio que será construído na Rua Visconde de Pirajá, em Ipanema - Divulgação

Estúdio decorado de condomínio que será construído na Rua Visconde de Pirajá, em IpanemaDivulgação

Publicado 19/06/2026 19:56 | Atualizado 19/06/2026 19:57

O mercado imobiliário carioca segue registrando forte velocidade de vendas nos novos projetos. Em diferentes regiões da cidade, empreendimentos voltados para locação de curta temporada (short stay) chegam a 100% das unidades comercializadas nos lançamentos, o que confirma o apetite de quem deseja morar ou investir. O caso mais recente é o Parque Studios, da Balassiano Engenharia, em Ipanema. O empreendimento, que será erguido no terreno onde funcionou uma rede de salões de beleza na Rua Visconde de Pirajá, teve mais de 50% das suas 67 unidades vendidas na abertura, realizada nesta quinta-feira. Com R$ 150 milhões de VGV (Valor Geral de Vendas), o projeto oferece estúdios, lofts com pé-direito duplo, double suítes e coberturas, de 35 a 66 metros quadrados (m²), além de duas lojas. Terá também rooftop com piscina de borda infinita, jacuzzi e sauna com vista panorâmica da Lagoa Rodrigo de Freitas, da Floresta da Tijuca e do Cristo Redentor, academia, lobby com espaço multiuso, mini market e coworking, bicicletário e OMO lavanderia.



“O Parque Studios está localizado em uma microrregião que tem potencial de ser a mais valorizada do bairro. Estamos a alguns passos do novo Parque Jardim de Alah e no raio de 300 metros da praia, da Lagoa Rodrigo de Freitas, do Shopping Leblon, do ‘quadrilátero do charme’ e da estação do metrô”, afirma Thiago Balassiano, sócio da construtora.

Novo residencial no Centro do Rio prevê a modernização do edifício histórico, inaugurado em 1953 Divulgação



Já no Centro do Rio, o Se7e Full Week Studios, retrofit das construtoras Calçada e Montserrat no antigo Vertical Shopping, na Rua Sete de Setembro 48, esquina com a Rua da Quitanda, teve 100% das suas 182 unidades comercializadas no dia do lançamento, no início de junho. Com VGV de R$ 72 milhões, o novo residencial prevê a modernização do edifício histórico, inaugurado em 1953, adaptando-o às novas dinâmicas urbanas. São estúdios a partir de 23 m², duas lojas no térreo e ambientes de lazer no rooftop, entre eles piscina, deck seco, sauna, academia, espaço gourmet e churrasqueira. Já as comodidades no subsolo incluem área de convivência com jogos, mini market, lavanderia, espaço delivery, coworking, sala de reunião e bicicletário. "O Centro vive hoje uma dinâmica verdadeiramente 'sete por sete'. Durante a semana, atende à demanda executiva, impulsionada pela proximidade com escritórios, comércio e o Fórum. Nos fins de semana, a mobilidade facilitada pelo metrô, VLT, barcas e aeroporto amplia o acesso aos principais polos culturais e turísticos do Rio", observa João Paulo Matos, CEO da Calçada.



Tanto no Parque Studios quanto no Se7e Full Week Studios, a gestão da locação das unidades será feita pela Lobie, especializada na gestão inteligente de ativos imobiliários voltados para o aluguel de curta temporada. E o que explica essa grande procura por compactos? Ernesto Otero, CEO da Lobie, lembra que o país teve uma transição demográfica importante. “A idade média da população está maior, as pessoas estão envelhecendo, tendo menos filhos e casando mais tarde. Na década de 1970, a média das famílias era de quatro, três filhos, então, os apartamentos tinham que ser de três e quatro quartos. Hoje, a faixa mais populosa é entre 30 e 40 anos e esse público, a grande maioria, não casou. Esse é o primeiro componente da demanda”, analisa Otero.



O segundo fator, de acordo com ele, é o investimento. “Temos uma demanda por turismo latino-americano e local muito maior, permitindo a chegada de turistas que antes não vinham para o Rio. Além disso, vale ressaltar que a modalidade de locação por temporada oferece um rendimento melhor que os fundos imobiliários. Basta ver os resultados dos lançamentos com esse perfil na cidade”, complementa Otero.

Já no Centro do Rio, o Se7e Full Week Studios, retrofit das construtoras Calçada e Montserrat no antigo Vertical Shopping, na Rua Sete de Setembro 48, esquina com a Rua da Quitanda, teve 100% das suas 182 unidades comercializadas no dia do lançamento, no início de junho. Com VGV de R$ 72 milhões, o novo residencial prevê a modernização do edifício histórico, inaugurado em 1953, adaptando-o às novas dinâmicas urbanas. São estúdios a partir de 23 m², duas lojas no térreo e ambientes de lazer no rooftop, entre eles piscina, deck seco, sauna, academia, espaço gourmet e churrasqueira. Já as comodidades no subsolo incluem área de convivência com jogos, mini market, lavanderia, espaço delivery, coworking, sala de reunião e bicicletário. "O Centro vive hoje uma dinâmica verdadeiramente 'sete por sete'. Durante a semana, atende à demanda executiva, impulsionada pela proximidade com escritórios, comércio e o Fórum. Nos fins de semana, a mobilidade facilitada pelo metrô, VLT, barcas e aeroporto amplia o acesso aos principais polos culturais e turísticos do Rio", observa João Paulo Matos, CEO da Calçada.Tanto no Parque Studios quanto no Se7e Full Week Studios, a gestão da locação das unidades será feita pela Lobie, especializada na gestão inteligente de ativos imobiliários voltados para o aluguel de curta temporada. E o que explica essa grande procura por compactos? Ernesto Otero, CEO da Lobie, lembra que o país teve uma transição demográfica importante. “A idade média da população está maior, as pessoas estão envelhecendo, tendo menos filhos e casando mais tarde. Na década de 1970, a média das famílias era de quatro, três filhos, então, os apartamentos tinham que ser de três e quatro quartos. Hoje, a faixa mais populosa é entre 30 e 40 anos e esse público, a grande maioria, não casou. Esse é o primeiro componente da demanda”, analisa Otero.O segundo fator, de acordo com ele, é o investimento. “Temos uma demanda por turismo latino-americano e local muito maior, permitindo a chegada de turistas que antes não vinham para o Rio. Além disso, vale ressaltar que a modalidade de locação por temporada oferece um rendimento melhor que os fundos imobiliários. Basta ver os resultados dos lançamentos com esse perfil na cidade”, complementa Otero.