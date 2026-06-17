Livro sugere a autoconstrução de moradias em 22 bairros da Zona Oeste, entre eles Bangu, Campo Grande, Santa Cruz e Realengo - IA

Livro sugere a autoconstrução de moradias em 22 bairros da Zona Oeste, entre eles Bangu, Campo Grande, Santa Cruz e RealengoIA

Publicado 17/06/2026 16:00 | Atualizado 17/06/2026 16:01

O empresário Carlos Machado Brito, que tem mais de 50 anos de atuação na construção civil, vai lançar no segundo semestre um livro que propõe a construção de 200 mil moradias na Zona Oeste do Rio por meio de um conceito chamado João de Barro. Pelo modelo, as próprias famílias usam a sua força de trabalho para erguer ou melhorar os seus imóveis, contando com apoio técnico e jurídico. A ideia está na obra “O empresário construtor e o João de Barro”.



De acordo com o autor, a iniciativa é um manifesto urbano e social em defesa de um novo modelo habitacional para o Rio de Janeiro, baseado na autoconstrução, na regularização fundiária e na criação de polos de desenvolvimento capazes de gerar emprego, renda e reduzir a violência. “Não conseguia mais ver a violência crescendo a cada dia, sem fazer nada. Com a minha ideia podemos mudar esse cenário ao longo de 30 anos”, afirma Brito.



O projeto inclui 22 bairros como Bangu, Campo Grande, Santa Cruz, e Realengo, entre outros. O livro aborda ainda temas como direitos de propriedade e real da laje, regularização fundiária e programas habitacionais como o Minha Casa, Minha Vida, propondo alternativas para famílias que hoje vivem em situação precária e chegam a pagar cerca de R$ 500 de aluguel em comunidades, o que poderia ser uma das parcelas da casa própria. “Quando você leva moradia digna, emprego e infraestrutura para uma região, você também leva esperança. O desenvolvimento urbano planejado pode mudar a vida das pessoas e impedir que muitos jovens sejam empurrados para a violência”, observa o empresário.

Branded residences na Barra da Tijuca

A Avanço Realizações Imobiliárias e a Breton, marca de mobiliário nacional, fazem evento nesta quarta e quinta, dias 17 e 18, para apresentar às imobiliárias a parceria inédita de branded residences na Barra. O projeto assinado pela FEU Arquitetura terá 47 unidades e será erguido na quadra da praia da Barra da Tijuca, no posto 6, ao lado do condomínio Golden Green. A expectativa é alcançar R$ 250 milhões de VGV (Valor Geral de Vendas).

