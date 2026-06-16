Elevador panorâmico integrado a plano inclinado é uma das soluções do primeiro projeto pelo faixa 4 do Minha Casa, Minha Vida, em Petrópolis - Divulgação

Elevador panorâmico integrado a plano inclinado é uma das soluções do primeiro projeto pelo faixa 4 do Minha Casa, Minha Vida, em PetrópolisDivulgação

Publicado 16/06/2026 12:16 | Atualizado 16/06/2026 12:17

Petrópolis, na Região Serrana do Rio, receberá o seu primeiro projeto pelo faixa 4 do Minha Casa, Minha Vida (MCMV). Com conceito “premium”, o Cenário Origem terá itens ainda não explorados no programa habitacional, entre eles elevador panorâmico integrado a plano inclinado, solução para garantir a acessibilidade exigida pelo MCMV, suítes em todas as unidades e varanda gourmet nos apartamentos de dois e três quartos.

Oferecerá também 13 itens de lazer, incluindo sauna, piscina, pet place, quadra poliesportiva e espaço com lareira e mirante, além de minimercado. E cada família compradora receberá uma árvore para plantar, fortalecendo o conceito de conexão com a natureza proposto pelo residencial.

O projeto com 224 imóveis da MQuattro Incorporadora, em parceria com a INNER Incorporadora, será construído em Corrêas, a apenas 10 minutos de Itaipava e a 20 minutos do Centro de Petrópolis. O condomínio é voltado para famílias com renda mensal de até R$ 13 mil, para imóveis que podem chegar a R$ 600 mil, e será comercializado pelo modelo de crédito associativo. Ou seja, o comprador assina contrato com a Caixa desde o início do processo. Os financiamentos poderão chegar a 35 anos, com taxas a partir de 7,66% ao ano mais TR (Taxa Referencial) para o Faixa 3.

Já para famílias com renda acima de R$ 13 mil (Faixa 4), o empreendimento poderá ser financiado via SBPE (Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo), com juros a partir de 10,92% ao ano mais TR, podendo haver redução das taxas para clientes com relacionamento bancário. Os imóveis têm valores a partir de R$ 299 mil e o VGV (Valor Geral de Vendas) é de R$ 87 milhões. “Pensamos em um projeto que realmente faça a diferença na rotina das famílias, trazendo mais conforto, lazer, acessibilidade e integração com a natureza, sem abrir mão das condições facilitadas de aquisição pelo Minha Casa, Minha Vida”, afirma Mariliza Fontes Pereira, CEO da MQuattro.

