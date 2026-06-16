Elevador panorâmico integrado a plano inclinado é uma das soluções do primeiro projeto pelo faixa 4 do Minha Casa, Minha Vida, em PetrópolisDivulgação
Elevador panorâmico, varanda gourmet e árvore para plantar em Corrêas, Petrópolis
Projeto é o primeiro do Minha Casa, Minha Vida faixa 4 na região para famílias com renda de até R$ 13 mil
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