Proximidade da praia, infraestrutura e características da rua podem impactar a rentabilidade de uma operação imobiliária - Magnific

Proximidade da praia, infraestrutura e características da rua podem impactar a rentabilidade de uma operação imobiliáriaMagnific

Publicado 15/06/2026 21:56 | Atualizado 15/06/2026 21:56

Quem deseja lucrar com operações de compra, reforma e venda de imóveis no Rio, modalidade também conhecida como house flipping, Leblon, Ipanema e Copacabana, na Zona Sul, são os bairros que oferecem as melhores oportunidades. A afirmação é de Ramiro Delgado, CEO do Trade Imobiliário, que leva em consideração volume de transações, procura por unidades reformadas e potencial de revenda. "Não basta investir em um bairro com metro quadrado elevado. Para o flipping dar certo, é preciso que exista demanda e velocidade na venda. Tempo é um fator fundamental para a rentabilidade do investimento", observa Delgado.

Fatores como proximidade da praia, infraestrutura local, características específicas da rua e até tributos podem impactar diretamente a rentabilidade de uma operação. "O segredo está em analisar imóveis semelhantes, na mesma região e com características parecidas. Pequenas diferenças de localização podem alterar significativamente o valor de mercado e a liquidez de um imóvel", ressalta Delgado.

Sobre o Leblon, Delgado aponta que o bairro apresenta um dos mercados mais dinâmicos da cidade para imóveis reformados, especialmente nas áreas próximas à praia e à Avenida Delfim Moreira, considerada uma das localizações mais nobres do país, com metro quadrado (m²) chegando a R$ 100 mil. “O Leblon consegue unir o que todo investidor procura: valor elevado de metro quadrado e um mercado extremamente ativo", afirma o especialista.

Ocupando o segundo lugar, Ipanema combina alta valorização imobiliária, forte demanda e grande volume de negociações. De acordo com Delgado, uma das áreas mais disputadas é o chamado Quadrilátero de Ipanema, no entorno da Praça Nossa Senhora da Paz, que concentra algumas das ruas mais valorizadas da cidade.

Já Copacabana, ele explica que a principal força está na diversidade da demanda, que desperta interesse de moradores do Rio, investidores de outros estados e até de estrangeiros, o que amplia significativamente o número de potenciais compradores. "A região tem uma liquidez muito alta porque reúne públicos diferentes. É um bairro conhecido internacionalmente e que oferece praticidade, mobilidade e ampla oferta de serviços", observa o CEO. Ruas como Siqueira Campos e Figueiredo Magalhães são exemplos de como a localização pode impactar o valor de um imóvel. Por atravessarem áreas com características muito distintas, desde regiões próximas a comunidades até trechos junto à orla, o preço do m² apresenta grande variação. “Em alguns pontos, um apartamento reformado pode ser negociado por cerca de R$ 9 mil a R$ 10 mil por metro quadrado, enquanto na Avenida Atlântica esse valor pode ultrapassar R$ 30 mil”, diz Delgado.

