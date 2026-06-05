Flores amarelas dão um toque temático de brasilidade aos ambientes em época de Copa do Mundo - Divulgação

Flores amarelas dão um toque temático de brasilidade aos ambientes em época de Copa do MundoDivulgação

Publicado 05/06/2026 10:01 | Atualizado 05/06/2026 10:01

Já decorou a sua casa para a Copa do Mundo? Pois receber amigos e familiares em casa pode ir muito além das bandeiras espalhadas pela sala e das tradicionais cores verde e amarelo. A proposta, segundo as arquitetas Dani Riley e Patricia Aché, do escritório Rippa Arquitetura, é criar ambientes acolhedores, elegantes e cheios de personalidade, sem abrir mão do clima festivo.

As flores amarelas, por exemplo, assumem protagonismo quando o assunto é criar uma atmosfera sofisticada e, ao mesmo tempo, descontraída para reunir os convidados. “Se há um elemento que pode ser, ao mesmo tempo, o símbolo da torcida e o toque mais refinado da decoração, são as flores amarelas. Elas carregam o espírito festivo sem nenhum esforço e, quando bem compostas, transformam qualquer mesa ou cantinho em algo memorável”, destaca Dani.

Entre as opções estão os girassóis, que trazem presença marcante e ajudam a criar composições mais rústicas e elegantes. “Girassóis são a escolha mais evidente e, por isso mesmo, poderosa: altos, generosos e cheios de presença. Agrupados em vasos de barro esmaltado ou em garrafas de vidro âmbar, criam uma composição rústica-chique muito interessante”, explica Patricia.

Para quem prefere uma estética mais delicada, as sugestões são frésias e ranúnculos amarelos, ideais para mesas de aperitivos. Já os crisântemos dourados ajudam a dar longevidade aos arranjos e trazem um visual mais arquitetônico. Outra aposta são os ramos de mimosa, que criam uma composição leve e impactante.

A mesa de petiscos também merece atenção especial, já que costuma se tornar o principal ponto de encontro durante as partidas. “A mesa é o lugar onde as conversas acontecem e a torcida vibra entre um lance e outro. Vale apostar em um runner de linho em tom areia ou mostarda, usar flores ao centro sem bloquear a visão entre os convidados e distribuir tábuas de frios, bowls de cerâmica e copos de vidro com personalidade”, orientam as arquitetas. Confira as sugestões:

- Aposte em flores amarelas para trazer sofisticação e clima festivo;

- Use girassóis em vasos de barro ou garrafas de vidro âmbar;

- Prefira frésias e ranúnculos para mesas mais delicadas;

- Invista em crisântemos dourados para arranjos duradouros;

- Utilize ramos de mimosa para criar volume e leveza;

- Monte uma mesa de petiscos funcional e acolhedora;

- Aposte em runners de linho em tons areia ou mostarda;

- Evite arranjos muito altos para não atrapalhar a interação entre os convidados;

- Misture tábuas de frios, bowls de cerâmica e copos de vidro decorativos;

- Use velas de cera de abelha em tons âmbar para criar iluminação aconchegante.

