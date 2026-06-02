Sauna de residencial no Rio Comprido que vem atraindo compradores de fora do país - Divulgação

Sauna de residencial no Rio Comprido que vem atraindo compradores de fora do paísDivulgação

Publicado 02/06/2026 18:26 | Atualizado 02/06/2026 18:27

O bairro do Rio Comprido também caiu no gosto dos estrangeiros. O Rebouças Residencial, retrofit da antiga sede da Fundação Roberto Marinho, por exemplo, tem atraído investidores de Portugal e do Japão. O empreendimento na Rua Santa Alexandrina, 336 tem 138 unidades entre estúdios, gardens e apartamentos de um e dois quartos, além de vista para o Cristo Redentor e proximidade com pontos estratégicos da cidade, como a Lagoa e o Maracanã. Os preços partem de R$ 215 mil e o Valor Geral de Vendas (VGV) é de R$ 40 milhões. O projeto, da carioca Newview Incorporações, tem previsão de entrega para fevereiro de 2028.

Lotes em Cachoeiras de Macacu a partir de R$ 125 mil

Quadra de beach tennis será um dos espaços de lazer de condomínio em Cachoeiras de Macacu Divulgação

Levantamento da Abovyan Participações sobre a pré-venda do Reserva dos Ipês, em Cachoeiras de Macacu, mostra que 55% dos lotes comercializados foram adquiridos por moradores da própria região. Os demais são, principalmente, de Niterói e da Baixada Fluminense. Os terrenos têm valores a partir de R$ 125 mil.



O perfil dos clientes revela um público com média de idade de 40 anos. Além disso, 53% são solteiros e 37% são mulheres. Outro dado que chama atenção é a preferência pelas modalidades de financiamento. Segundo a empresa, 45% dos adquirentes optaram pela tabela curta, em até 60 vezes, considerada a opção mais atrativa por não ter cobrança de juros, apenas correção anual pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo). Neste modelo, o comprador paga entrada de 15%, equivalente a R$ 18.773,08, além de 59 parcelas de R$ 1.799,22.

