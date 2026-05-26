Iniciativas no Rio têm vagas para cursos gratuitos de qualificação na construção civil - Freepik

Iniciativas no Rio têm vagas para cursos gratuitos de qualificação na construção civilFreepik

Publicado 26/05/2026 16:47 | Atualizado 26/05/2026 16:47

A coluna traz hoje duas oportunidades gratuitas de qualificação na construção civil. A primeira é exclusiva para as mulheres: o projeto Elas Constroem está com inscrições abertas para o curso de Instaladora Hidráulica, ação que busca ampliar a participação feminina no setor, que enfrenta falta de mão de obra qualificada.

O curso será ministrado pelo Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial), com apoio do Seconci-Rio (Serviço Social da Indústria da Construção do Rio de Janeiro), realização da CBIC (Câmara Brasileira da Indústria da Construção) e patrocínio da Tegra Incorporadora. As participantes terão certificado, ajuda de custo para transporte e lanche, além de possibilidade de encaminhamento profissional. As aulas começarão no dia 6 de julho, no turno da manhã, no Senai Vicente de Carvalho (Avenida Pastor Martin Luther King Jr., 6475), com carga horária de 180 horas. Inscrições pelo Whatsapp: (21) 95922-8318.

Já a Iguá Rio, em parceria com a Firjan Sesi, oferece 60 vagas no curso de qualificação profissional de Eletricista de Obras. As aulas têm início previsto para 22 de junho, de segunda a sexta-feira, nos turnos da manhã, tarde e noite, na Firjan SENAI Jacarepaguá (Avenida Geremário Dantas, nº 940). A carga horária total é de 200 horas. O programa atenderá, prioritariamente, moradores da Zona Sudoeste do Rio, área de atuação da concessionária. As inscrições podem ser feitas até amanhã, 27 de maio, por meio do link https://forms.cloud.microsoft/r/gJM64eCCj7. De acordo com a empresa, os selecionados receberão bolsa-auxílio que pode chegar a R$ 297 por mês, conforme a frequência registrada no período.

