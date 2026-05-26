Iniciativas no Rio têm vagas para cursos gratuitos de qualificação na construção civilFreepik
Inscrições abertas para cursos gratuitos de instaladora hidráulica e eletricista de obras
Aulas presenciais acontecerão em Vicente de Carvalho e Jacarepaguá
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Projeto no Leblon tem conceito de hotel boutique
Residencial contará também com andar dedicado ao bem-estar
Decisão do STJ sobre locação de temporada é tema de encontro de síndicos
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Búzios recebe evento jurídico-imobiliário
Especialistas discutirão desenvolvimento da região e novos modelos de captação de recursos
Descontos marcaram quase 70% das vendas de imóveis no país
Participação de pessoas que compraram nos últimos 12 meses cresceu de 10% para 12%, afirma FipeZAP
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