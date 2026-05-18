Cartilha orienta síndicos, administradoras, colaboradores e moradores sobre controle de acesso nos jogos da Copa do Mundo - Freepik

Cartilha orienta síndicos, administradoras, colaboradores e moradores sobre controle de acesso nos jogos da Copa do MundoFreepik

Publicado 18/05/2026 19:04

A Abadi (Associação Brasileira das Administradoras de Imóveis) e o Secovi Rio (Sindicato da Habitação) criaram uma cartilha gratuita para orientar os condomínios sobre a Copa do Mundo. Entre as recomendações para síndicos, administradoras, colaboradores e moradores estão segurança e controle de acesso; cuidados com áreas comuns; respeito aos horários e às regras de convivência; e reforço da comunicação interna. O material está disponível em abadi.com.br.

Residencial assinado pela Breton na Barra

A Avanço Realizações Imobiliárias e a Breton, marca de mobiliário de design nacional, se uniram para lançar um empreendimento de alto padrão, na Barra da Tijuca. Assinado pela FEU Arquitetura, o projeto terá 47 unidades e será erguido na quadra da praia da Barra da Tijuca, no posto 6, ao lado do condomínio Golden Green. A expectativa é alcançar R$ 250 milhões de VGV (Valor Geral de Vendas). "A Breton há muito tempo deixou de ser apenas uma empresa de mobiliário e passou a ser percebida como uma marca de lifestyle, presente em diferentes experiências, para além da casa", conta André Rivkind, CEO da Breton.



De acordo com Sanderson Fernandes, CEO da Avanço, a união representa um movimento ainda mais estratégico para a empresa e para o mercado imobiliário carioca. "Estamos falando de uma marca com forte identidade no design brasileiro, que agrega sofisticação e personalidade ao projeto. Desenvolvemos um produto único, que elevará ainda mais o padrão de moradia na Barra", afirma Fernandes.

