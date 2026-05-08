Lins de Vasconcelos, na Zona Norte do Rio, lidera o ranking dos cinco bairros onde o aluguel está mais caro no Rio - Freepik

Lins de Vasconcelos, na Zona Norte do Rio, lidera o ranking dos cinco bairros onde o aluguel está mais caro no RioFreepik

Publicado 08/05/2026 10:00

Quem mora de aluguel no Rio de Janeiro sente no bolso os efeitos dos preços. Considerando um período de 12 meses, os cinco bairros mais valorizados são: Lins de Vasconcelos, na Zona Norte, com 51,7%, Jardim Botânico, Zona Sul, com 39,4%, Portuguesa (Ilha do Governador), 37,8%, Flamengo (Zona Sul), 36,2%, e Barra da Tijuca com 30,7% de alta.



O estudo da Loft também identificou os menores crescimentos. Neste caso, Bonsucesso apareceu em primeiro lugar, com 23,8%. Na sequência estão Rocha Miranda, 19,1%, Freguesia (Jacarepaguá), 18,5%, Tanque, 12,3%, e Brás de Pina, 12,1%. A pesquisa teve como base 77 mil anúncios nas principais plataformas digitais.



“Em locais com tíquete médio menor há mais espaço para crescimento acentuado no preço do aluguel. Mas, no Rio, o movimento é dual: enquanto bairros da Zona Sul e da Barra sobem, o subúrbio e parte da Zona Oeste enfrentam retração”, avalia Fábio Takahashi, gerente de Dados da Loft.

Residencial na Barra terá conexão com a natureza

Residencial na Barra une arquitetura contemporânea e contato com a natureza Divulgação

A Patrimar lança o Breeze Inspire Residence, residencial na Barra da Tijuca que une arquitetura contemporânea, contato com a natureza e soluções voltadas ao estilo de vida urbano e flexível. O projeto oferece apartamentos de dois e três quartos com suíte, além de opções garden. “O Breeze foi pensado para atender ao morador que busca qualidade de vida sem renunciar à praticidade da cidade. Está localizado em uma região em crescimento na Barra da Tijuca, com fácil acesso a serviços, comércio e vias importantes”, explica Lucas Couto, diretor Comercial e de Marketing do Grupo Patrimar.

