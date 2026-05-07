Área de lazer de empreendimento na Região Serrana que terá clínica de tênis para os compradores - Divulgação

Área de lazer de empreendimento na Região Serrana que terá clínica de tênis para os compradoresDivulgação

Publicado 07/05/2026 11:30

As experiências já são um grande trunfo do mercado imobiliário. Um exemplo é a clínica de tênis que acontecerá no dia 23 de maio, no Fazendas Secretário, empreendimento na Região Serrana do Rio. A ação para os compradores dos lotes da Fazenda Aroeira (primeira fase do projeto) e convidados será comandada pelos ex-tenistas profissionais Marco Aurélio e Alberto Dias.



"A proposta vai além do aperfeiçoamento técnico, pois o encontro também promete celebrar o prazer de jogar tênis em meio à natureza e à atmosfera exclusiva do empreendimento", explica Afonso Blanc, sócio-administrador do complexo. De acordo com ele, a Fazenda Aroeira oferece duas quadras de tênis, clube completo já pronto e em funcionamento, pousada, horta, pomar, fazendinha e queijaria.



O Diabo Veste Prada no mercado imobiliário



Para homenagear as mamães corretoras, a imobiliária Somma Rio levará mais de 250 profissionais associadas para uma sessão exclusiva do filme O Diabo Veste Prada. A ação será nesta quinta-feira, dia 7 de maio, no UCI do New York City Center, na Barra da Tijuca. De acordo com a empresa, a iniciativa busca proporcionar um momento de descontração, reconhecimento e celebração para as corretoras de imóveis, que conciliam a maternidade com a rotina do setor. O icônico filme tem tudo a ver com a profissão, pois aborda o relacionamento com o cliente e temas contemporâneos como o uso da inteligência artificial e a pressão por engajamento constante.