Rio de Janeiro registrou valorização nos valores dos imóveis comerciais para aluguel e venda - Freepik

Rio de Janeiro registrou valorização nos valores dos imóveis comerciais para aluguel e vendaFreepik

Publicado 30/04/2026 01:34 | Atualizado 30/04/2026 01:34

O mercado de imóveis comerciais no país está aquecido, tanto para locação quanto para venda, afirma o Índice FipeZAP. A valorização foi de 0,89% para o primeiro segmento e de 0,30% para o segundo. No Rio de Janeiro, os crescimentos foram de 1,55% (aluguel) e de 0,13% (venda). A pesquisa considera os preços de salas e conjuntos comerciais de até 200 metros quadrados (m²).

Entre as 10 localidades observadas na locação, foram apuradas as seguintes variações em março: Salvador, 3,70%; Curitiba, 1,97%; Rio de Janeiro, 1,55%; Campinas, 0,57%); São Paulo, 0,55%; Belo Horizonte, 0,37%; Porto Alegre, 0,15%; Florianópolis, 0,14%; e Niterói, -0,86%. Já com relação à venda, o cenário foi: Porto Alegre, 0,87%; Curitiba, 0,66%; Campinas, 0,61%; Salvador, 0,56%; Niterói, 0,48%; Brasília, 0,29%; São Paulo, 0,23%; Belo Horizonte, 0,13%; Rio de Janeiro, 0,13%; e Florianópolis, -0,37%.

