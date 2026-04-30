Rio de Janeiro registrou valorização nos valores dos imóveis comerciais para aluguel e vendaFreepik
Aluguel de imóvel comercial está mais salgado no país
Cenário também é observado na venda, aponta o Índice FipeZAP
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