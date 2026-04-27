Robótica, inteligência artificial e automação podem aumentar a produtividade da construção civil - Freepik

Robótica, inteligência artificial e automação podem aumentar a produtividade da construção civilFreepik

Publicado 27/04/2026 10:00

Ferramentas como automação e robótica já estão mudando o cenário das obras no país. Para quem quer estar por dentro do assunto, a dica é o Encontro Internacional da Indústria da Construção (ENIC) 2026, que será realizado de 19 a 21 de maio, no Distrito Anhembi, em São Paulo. No evento, os especialistas vão apresentar o que já é realidade em relação ao uso de robôs nos canteiros e o que virá nos próximos anos.

Para a CBIC (Câmara Brasileira da Indústria da Construção), que promove a iniciativa, robótica, inteligência artificial (IA) e automação têm potencial para aumentar produtividade, reduzir desperdícios, melhorar a segurança e transformar a lógica de produção da construção. Ingressos a partir de R$ 399,60 em cbic.org.br/enic.

