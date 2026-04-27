Robótica, inteligência artificial e automação podem aumentar a produtividade da construção civilFreepik
Encontro discute automação e robótica na construção civil
Evento da CBIC acontecerá de 19 a 21 de maio, em São Paulo
Encontro discute automação e robótica na construção civil
Evento da CBIC acontecerá de 19 a 21 de maio, em São Paulo
Rio Comprido ganha residencial com estúdios
Mercado imobiliário descobre o bairro e lança retrofit com unidades a partir de R$ 215 mil
Secovi Rio e Abadi criam Núcleo de Defesa do Mercado Condominial
Iniciativa pretende ampliar o diálogo com o Poder Judiciário
Anuário do mercado imobiliário traz informações estratégicas para o setor
Iniciativa gratuita do Secovi-SP oferece pesquisas e análises para ajudar na tomada de decisão
Cama box, tradicional ou de marcenaria? Saiba qual escolher
Trio oferece vantagens e desvantagens de acordo com o espaço, explica especialista
Conheça os bairros de São Paulo que têm mais imóveis com piscina, ar-condicionado e outros itens
Pesquisa também mostra os 10 itens mais desejados pelos moradores
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.