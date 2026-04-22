Pesquisas, análises e sondagens estão disponíveis gratuitamente no anuário do mercado imobiliário - Freepik

Pesquisas, análises e sondagens estão disponíveis gratuitamente no anuário do mercado imobiliárioFreepik

Publicado 22/04/2026 10:00

O Secovi-SP (Sindicato da Habitação) acaba de lançar o Anuário do Mercado Imobiliário 2025, publicação gratuita que traz as diversas ferramentas de Inteligência de Mercado oferecidas pelo sindicato para auxiliar a tomada de decisão das empresas do setor.

O material contém pesquisas, estudos, análises, sondagens e uma série de indicadores, entre outras informações, que contribuem também com a elaboração de políticas públicas habitacionais e urbanas. O anuário está disponível em secovi.com.br/anuario-do-mercado-imobiliario.

