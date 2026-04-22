Pesquisas, análises e sondagens estão disponíveis gratuitamente no anuário do mercado imobiliárioFreepik
Anuário do mercado imobiliário traz informações estratégicas para o setor
Iniciativa gratuita do Secovi-SP oferece pesquisas e análises para ajudar na tomada de decisão
Anuário do mercado imobiliário traz informações estratégicas para o setor
Iniciativa gratuita do Secovi-SP oferece pesquisas e análises para ajudar na tomada de decisão
Cama box, tradicional ou de marcenaria? Saiba qual escolher
Trio oferece vantagens e desvantagens de acordo com o espaço, explica especialista
Conheça os bairros de São Paulo que têm mais imóveis com piscina, ar-condicionado e outros itens
Pesquisa também mostra os 10 itens mais desejados pelos moradores
Garimpo na decoração: entenda como escolher e onde encontrar as peças
Achados podem acrescentar camadas de história aos ambientes, afirmam especialistas
Preços dos imóveis para locação e venda sobem no Rio de Janeiro
Altas em março foram de 2,61% e de 0,21%, respectivamente, afirma Secovi Rio
Creci-RJ avalia como positivas as mudanças no Minha Casa, Minha Vida
Medida atualizou as faixas de renda e reajustou os tetos do valor dos imóveis nas faixas superiores
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.