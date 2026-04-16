Zona Central do Rio foi a mais valorizada para locação, em março - Freepik

Zona Central do Rio foi a mais valorizada para locação, em marçoFreepik

Publicado 16/04/2026 17:49 | Atualizado 16/04/2026 17:49

O Rio de Janeiro vive um cenário de valorização do metro quadrado (m²) residencial, tanto para locação quanto para venda. No primeiro segmento, a alta foi de 2,61% em março, o que representa um m² de R$ 53,04. E no segundo, o crescimento foi de 0,21%, com o m² fechando em R$ 10.243. É o que afirma pesquisa do Secovi Rio (Sindicato da Habitação).



A Zona Central apresentou a maior variação no aluguel: 1,95% (R$ 47,56). Já a região “Barra e adjacências” foi a mais valorizada para venda no mês passado, com 1,17% (R$ 9.359). Para quem investe em imóveis com a finalidade de alugar, a Zona Central teve a maior rentabilidade mensal, 0,616%, e a menor foi observada na Zona Norte, com 0,474%.

Ranking INTEC

O Grupo Patrimar avançou no ranking regional do Sudeste da INTEC Brasil, alcançando a 15ª posição em 2026 e subindo uma colocação em relação ao ano anterior. O levantamento classifica as empresas com base na metragem construída e validada ao longo do ano. De acordo com o grupo, ao todo, foram 972.925,43 m² de área em construção validada, em 2025.

