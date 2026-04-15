Mudanças no Minha Casa, Minha Vida ampliam o acesso ao crédito imobiliário e destrava o setor, avalia Creci-RJ - Freepik

Mudanças no Minha Casa, Minha Vida ampliam o acesso ao crédito imobiliário e destrava o setor, avalia Creci-RJFreepik

Publicado 15/04/2026 21:09 | Atualizado 15/04/2026 21:09

O Creci-RJ (Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Rio de Janeiro) considera positivas as mudanças no programa Minha Casa, Minha Vida, aprovadas recentemente. As faixas de renda foram atualizadas e os tetos de valor dos imóveis mais caros também foram reajustados. "Na prática, essas mudanças ampliam o acesso ao crédito e incluem mais famílias no programa. Do ponto de vista do mercado, isso representa um movimento de destravamento", avalia João Eduardo Corrêa, presidente do conselho. Segundo ele, a decisão estimula lançamentos, impulsiona a construção civil e fortalece toda a cadeia produtiva do setor, desde o corretor de imóveis até as grandes incorporadoras.



Com as novas regras, a Faixa 1 passa a atender famílias com renda de até R$ 3.200. A Faixa 2 passou para R$ 5.000 e a Faixa 3 subiu para R$ 9.600. Já a Faixa 4, voltada à classe média, alcançou o limite de R$ 13 mil de renda familiar. Com relação aos valores máximos dos imóveis financiados, na Faixa 3, o teto passou de R$ 350 mil para R$ 400 mil. E na Faixa 4, o limite subiu de R$ 500 mil para R$ 600 mil.



Para que essa medida tenha efeito, Corrêa analisa que é fundamental que ela venha acompanhada de um ambiente econômico mais favorável, com maior previsibilidade, redução gradual das taxas de juros e ampliação da capacidade de crédito.

Benefícios para militares em bairro planejado

Bairro planejado em Duque de Caxias oferece vantagens para militares na compra do imóvel Divulgação

O bairro planejado Central Park Riviera, em Duque de Caxias (Baixada Fluminense), está com campanha exclusiva para militares das Forças Armadas (Exército, Marinha e Aeronáutica), além de policiais militares e integrantes do Corpo de Bombeiros. De acordo com Jamille Dias, diretora da Blue, agência do empreendimento, os apartamentos de dois quartos (47,19 m²) da segunda fase do terceiro condomínio têm valores a partir de R$ 215 mil e facilidades como desconto de 5% para pagamento à vista, um abatimento de R$ 10.750, redução de 3% para financiamentos pela Caixa dentro do programa Minha Casa, Minha Vida, ou seja, R$ 6.450, e gratuidade no despachante, no ITBI (Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis), no RI (Registro de Imóveis) e na taxa de assinatura do contrato. “Outro destaque é a possibilidade de utilizar o FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) como entrada, caso o cônjuge ou familiar que irá compor a renda tenha o recurso, além do parcelamento direto com a construtora em até 60 vezes”, afirma Jamille. A ação da Riviera Construções também contempla civis, militares da ativa e da reserva, com extensão dos benefícios aos dependentes.

