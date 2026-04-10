Sugestão de casa que poderá ser construída em condomínio de terrenos localizado em Cachoeiras de MacacuDivulgação
Segundo Ivair Barroso, diretor da empresa, o condomínio está na pré-venda e fica em uma área de aproximadamente 350 mil metros quadrados (m²). São 584 lotes e conceito de “fazenda glamping”, que combina a liberdade e o espaço da vida no campo com a infraestrutura e o conforto do estilo contemporâneo. Os preços começam em R$ 119 mil, com financiamento direto com a empresa em até 180 meses.
“O Reserva dos Ipês terá também lazer completo e segurança em um terreno cercado por rios, matas preservadas e pela presença simbólica dos ipês”, afirma o diretor. O Valor Geral de Vendas (VGV) é de R$ 86,9 milhões.
Da serra à Marina da Glória
O condomínio oferece terrenos de 2 mil a 4 mil metros quadrados e infraestrutura com helicóptero compartilhado para os moradores, campo de golfe assinado pelo Ismar Brasil, campeão brasileiro e sul-americano, quadras de tênis da Techset e academia com o selo da Cia Athletica, spa da Rede Saison, e filiais dos restaurantes Afrânio e do Zai Sushi, casas tradicionais da região. O spa e os restaurantes serão de uso exclusivo dos moradores e seus convidados. O projeto está com obras aceleradas e receberá a partir de julho a mostra de arquitetura Mastercasa 2026.
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