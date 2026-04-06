Tendência de casa inteligente será apresentada em feira internacional da construção civil, em São Paulo - Freepik

Tendência de casa inteligente será apresentada em feira internacional da construção civil, em São PauloFreepik

Publicado 06/04/2026 16:42 | Atualizado 06/04/2026 16:43

A automação residencial, também conhecida como “casa inteligente”, avança no país impulsionada por tecnologia, segurança e conectividade. Para se ter ideia, a presença dessas soluções nos lares brasileiros cresce rapidamente, com previsão de atingir quase 20% até 2028. A tendência será um dos destaques da Feicon 2026, Feira Internacional da Construção Civil, que acontecerá de 7 a 10 de abril, no São Paulo Expo, na capital paulista. As inscrições custam a partir de R$ 150 e podem ser feitas em feicon.com.br.

Mostra Breton na Barra

Refúgio na Serra é um dos ambientes de mostra na Barra da Tijuca Divulgação

A mostra Breton Signature chega ao CasaShopping, na Barra da Tijuca, com 10 escritórios cariocas convidados a reinterpretar uma peça icônica da marca. A exposição apresenta diferentes leituras do morar, explorando identidade, sensorialidade e sofisticação em composições que dialogam com o portfólio da Breton. Cada escritório propõe uma narrativa própria, reforçando a pluralidade criativa que marca a arquitetura brasileira e evidenciando como o mobiliário pode ser elemento central na construção de atmosferas que unem estilo, estética, conforto e funcionalidade. Entre os projetos está o Refúgio na Serra, de Ligia Querol, que traduz a paisagem serrana em uma arquitetura acolhedora e integrada. A profissional utilizou pedra natural, madeira e amplos panos de vidro em um living com pé-direito duplo.

