O bairro da Tijuca, na Zona Norte do Rio, lidera o ranking de ruas com imóveis nas faixas 3 e 4 do Minha Casa, Minha Vida - Freepik

O bairro da Tijuca, na Zona Norte do Rio, lidera o ranking de ruas com imóveis nas faixas 3 e 4 do Minha Casa, Minha VidaFreepik

Publicado 30/03/2026 17:41 | Atualizado 30/03/2026 17:43

A cidade do Rio tem 413 ruas com imóveis dentro dos novos limites de preço do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV), considerando as faixas 3 (de R$ 350 mil para R$ 400 mil) e 4 (de R$ 500 mil para R$ 600 mil), atualizadas recentemente pelo governo federal. No ranking do faixa 3, lideram os bairros da Tijuca, com 20 ruas, Campo Grande, com 18, e Freguesia (Jacarepaguá), com 10 ruas. Já no faixa 4, a Tijuca também lidera com 18 ruas, seguida de Recreio dos Bandeirantes, 17, e Botafogo, 12 ruas. Os números são de pesquisa da plataforma Loft a partir das transações residenciais registradas entre novembro de 2025 e janeiro de 2026, com base nos dados do ITBI (Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis) da Prefeitura do Rio.



Foram identificadas 236 vias com imóveis na faixa de R$ 360 mil a R$ 440 mil, compatível com a nova faixa 3 do programa, e outras 177 entre R$ 540 mil e R$ 660 mil, no perfil da faixa 4. Para chegar aos imóveis próximos desses limites, a plataforma considerou uma variação de 10% para cima e para baixo em relação aos valores de referência. "Esse intervalo permite identificar com mais precisão os imóveis que, na prática, estão próximos dos novos limites do programa. O levantamento mostra o perfil das regiões que mais devem se beneficiar da atualização", afirma Fábio Takahashi, gerente de Dados da Loft.

Marca de R$ 20 bilhões em crédito

A Construtora Tenda atingiu a marca de R$ 20 bilhões em crédito habitacional pessoa física repassados com a Caixa. O montante viabilizou o financiamento de mais de 172 mil unidades residenciais. Daniela Ferrari, diretora de Relações Institucionais da empresa, conta que este mês a construtora também chegou a 200 mil chaves entregues no país. "O impacto do marco vai além do volume financeiro. Considerando uma média de três a quatro moradores por domicílio, os financiamentos já beneficiaram entre 525 mil e 700 mil pessoas", explica Daniela. Hoje, a atuação da Tenda está concentrada, principalmente, nas faixas 1 e 2 do Minha Casa, Minha Vida.

Mais de 1.400 contratos com a Caixa

Também pelo Minha Casa, Minha Vida, o bairro planejado Central Park Riviera, em Duque de Caxias, já é realidade para quase 1 mil famílias moradoras e para os 1.440 clientes que assinaram seus contratos imobiliários com a Caixa. Hoje, o projeto está na segunda fase do terceiro condomínio e oferece apartamentos de dois quartos (47,19 m²), com valores a partir de R$ 215 mil. "O Central Park Riviera marcou uma virada no mercado imobiliário de Duque de Caxias, pois a partir do lançamento da Riviera Construções, em 2018, outras empresas começaram a investir na região. É muito gratificante acompanhar o desenvolvimento do bairro planejado e as histórias das famílias que conseguiram comprar a casa própria e das que já moram no bairro planejado", afirma Jamille Dias, diretora da Blue, agência do empreendimento.

