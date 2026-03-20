Leilão de imóveis com condições exclusivas, palestras que enaltecem o protagonismo feminino e tendências marcam o Mês da Mulher - Freepik

Leilão de imóveis com condições exclusivas, palestras que enaltecem o protagonismo feminino e tendências marcam o Mês da MulherFreepik

Publicado 20/03/2026 17:40 | Atualizado 20/03/2026 17:40

No Mês da Mulher, a coluna trouxe algumas iniciativas e tendências que valorizam a presença feminina no país. Confira:

Leilão de imóveis com condições especiais

A Caixa promove de hoje até segunda, dia 23 de março, duas rodadas online de leilões de imóveis. São cerca de 1.100 unidades distribuídas no Brasil e lances iniciais a partir de R$ 52 mil. Os descontos começam em 30% e podem chegar a percentuais ainda maiores. O pregão oferece benefícios exclusivos para as mulheres que participarem como proponentes principais nas licitações: financiamento habitacional via SBPE (Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo) e pagamentos de débitos de condomínio e IPTU/ITR (Imposto Predial e Territorial Urbano e Imposto Territorial Rural) pela Caixa. As oportunidades estão disponíveis em caixa.gov.br/imoveiscaixa ou em smartleiloescaixa.com.br. O banco orienta que a interessada deve fazer o cadastro no site do leiloeiro para garantir que não tenha nenhum contratempo no momento do lance.

Evento “Elas Movem – Vozes que movem o imobiliário”

O Creci-RJ (Conselho Regional de Corretores de Imóveis) realizará no dia 24 de março, terça-feira, o evento “Elas Movem – Vozes que movem o imobiliário”. O encontro será das 9h às 18h, no Shopping Metropolitano Barra (Avenida Embaixador Abelardo Bueno, 1.300). O treinamento tem como objetivo impulsionar a transformação, o protagonismo e o crescimento do setor imobiliário. Na programação, palestras inspiradoras e relatos de superação, reunindo grandes nomes da área. A entrada é gratuita mediante a doação de três quilos de alimento não perecível que serão destinados a ações solidárias. Inscrições em unicreci.com.br.

Presença feminina na CBIC

As mulheres seguem ampliando o seu espaço na construção civil, setor em constante transformação. Prova disso é que o Seconci-Rio (Serviço Social da Indústria da Construção do Rio de Janeiro) passa a contar com uma representante na CBIC (Câmara Brasileira da Indústria da Construção), reforçando o compromisso com a equidade de gênero. Isabella Torres assume a função para aproximar iniciativas como Mão na Massa e Elas Constroem das empresas associadas, contribuindo para a inserção de profissionais qualificadas e para um setor mais diverso e inclusivo.

Liderança nos canteiros de obras

O cenário da mão de obra na engenharia brasileira vive uma transformação gradual e consistente. Segundo o Confea (Conselho Federal de Engenharia e Agronomia), houve um crescimento de 36% nos registros profissionais de mulheres nos últimos cinco anos. Elas já representam cerca de 20% dos profissionais cadastrados no órgão, o que equivale a mais de 240 mil mulheres atuando no setor em todo o país. Esta tendência pode ser vista, por exemplo, na MRV. De acordo com a construtora, nos últimos 10 anos, o número de engenheiras contratadas aumentou 64,5%, enquanto o total de mulheres na empresa cresceu quase 45%. Além disso, a presença feminina em cargos de liderança teve um salto de 89% no mesmo período.

Mulheres transformam a jornada de compra de imóveis

O avanço do protagonismo feminino tem provocado mudanças estruturais na forma como incorporadoras, construtoras e imobiliárias desenham a experiência do cliente. Para Isabela Baracat, especialista em comportamento do consumidor e fundadora da Pon.to Arquitetura, a experiência não começa na visita ao decorado e sim na pesquisa digital. Avaliações online, reputação da marca, posicionamento em relação à sustentabilidade e clareza nas informações são fatores decisivos. Ela complementa que este público prioriza critérios como segurança no entorno e no próprio empreendimento; mobilidade e acesso a transporte público; infraestrutura de serviços próximos; plantas flexíveis; espaços multifuncionais; áreas comuns voltadas ao bem-estar; sustentabilidade e eficiência energética.

