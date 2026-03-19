Feira gratuita reunirá, em São Paulo, fabricantes, distribuidores, arquitetos, designers e marceneiros - Freepik

Feira gratuita reunirá, em São Paulo, fabricantes, distribuidores, arquitetos, designers e marceneirosFreepik

Publicado 19/03/2026 19:58 | Atualizado 19/03/2026 19:59

A 11ª edição da ForMóbile 2026, feira internacional da indústria de móveis e madeira, acontecerá de 30 de junho a 3 de julho, em São Paulo. O evento reunirá fabricantes, distribuidores, arquitetos, designers, marceneiros e profissionais do segmento, apresentando inovações em máquinas, ferramentas, ferragens, matérias-primas, acessórios e tecnologias para produção de móveis. A feira é gratuita para profissionais do setor, com credenciamento em formobile.com.br.

Livro ensina como comprar imóveis na Flórida

Maqueli Gewher, especialista em investimento imobiliário, acaba de lançar o livro “Como Investir em Imóveis na Flórida”, em parceria com o investidor Bruno Miguel. Na obra, os autores apresentam como funciona o processo de compra de imóveis nos Estados Unidos, desde os primeiros passos até a estruturação do investimento. A publicação traz ainda um glossário com mais de 250 termos do mercado imobiliário da Flórida.

