Feira gratuita reunirá, em São Paulo, fabricantes, distribuidores, arquitetos, designers e marceneirosFreepik
Feira internacional apresentará novidades da indústria de móveis
Encontro em São Paulo é gratuito para profissionais do setor
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Encontro em São Paulo é gratuito para profissionais do setor
Webinar mostra quem está querendo comprar imóveis no país
Encontro online terá dados sobre o perfil do consumidor e tendências para o setor
Inadimplência no aluguel recua 5,7% no país
Maior percentual foi de 7%, afirma pesquisa
Protagonismo das engenharias é tema de evento na Zona Portuária do Rio
Iniciativa do Crea-RJ terá palestras, debates, feiras e podcasts com cases do setor
Ações em condomínios crescem no Rio e acendem alerta para gestão e convivência
Estudo do Secovi Rio aponta 840 novos processos em janeiro, no estado
De olho na tendência, mercado imobiliário desenvolve projetos fora dos grandes centros urbanos
Araras, Areal, Cachoeiras de Macacu, Petrópolis e Teresópolis estão no mapa do setor
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