Spa de residencial que está sendo construído em Araras, na Região Serrana do Rio - Divulgação

Spa de residencial que está sendo construído em Araras, na Região Serrana do RioDivulgação

Publicado 12/03/2026 18:43 | Atualizado 12/03/2026 19:09

A coluna mostrou ontem que os brasileiros estão dispostos a trocar os centros urbanos por cidades menores, que oferecem mais qualidade de vida. É um comportamento que já traz mudanças no mercado imobiliário. No Rio de Janeiro, regiões como Araras, Areal, Cachoeiras de Macacu, Petrópolis e Teresópolis vêm recebendo projetos diferenciados para quem morar, alugar ou investir. “A maior parte dos nossos clientes vem da capital e da Região Metropolitana do Rio. São pessoas em busca de uma segunda moradia, mas também já vemos um movimento consistente de compradores que estão transformando a Região Serrana em primeira residência. Esse público valoriza qualidade de vida, segurança, clima, natureza e uma rotina mais equilibrada, sem se desconectar totalmente da cidade. Essa mudança amplia o perfil dos empreendimentos e fortalece o mercado imobiliário local”, avalia Cláudio Leite, diretor regional da CIA Multiplataforma Imobiliária.



Thomaz Assumpção, CEO da Urban Systems, consultoria de inteligência de mercado e planejamento urbano, complementa que a tendência vai além de uma escolha individual e passa a influenciar o planejamento urbano e os investimentos do setor. “A preferência por mais qualidade de vida em regiões fora dos grandes eixos urbanos indica que as decisões imobiliárias estão cada vez mais conectadas a um novo estilo de morar. Os bairros planejados são um bom exemplo dessa demanda. Não se trata apenas de renda, mas de como as cidades funcionam no dia a dia. É um movimento que tende a influenciar investimentos, políticas públicas e o redesenho dessas localidades nos próximos anos”, analisa Assumpção.



Segundo o executivo, o desafio do mercado imobiliário será antecipar esse movimento. “Será cada vez mais necessário investir em pesquisas para identificar quais áreas poderão receber novos projetos, sempre com atenção à infraestrutura de lazer, segurança, mobilidade, serviços e sustentabilidade”, observa Assumpção.



Se você também está nesse movimento, a coluna reuniu alguns exemplos de projetos fora da cidade do Rio. Confira:

Araras

O ONI Araras está localizado na Estrada Bernardo Coutinho, 3575 e tem a proposta de conectar o sossego da serra à praticidade urbana de forma leve e fluida. O empreendimento, da ONI Incorporações, oferece terrenos de 2 mil a 4 mil metros quadrados (m²) e infraestrutura completa com helicóptero compartilhado para os moradores, campo de golfe assinado pelo Ismar Brasil, campeão brasileiro e sul-americano, River Club, quadras de tênis da Techset e academia da Cia Athletica, spa da Rede Saison, filiais dos restaurantes Afrânio, gastronomia famosa da região, e do Zai Sushi. O spa e os restaurantes serão de uso exclusivo dos moradores e seus convidados. As obras estão em ritmo acelerado.

Areal

Condomínio em Areal, na Região Serrana, tem pegada portuguesa Divulgação

A cultura portuguesa foi a inspiração do Grupo STN para o Quinta Portuguesa (Rua Octávio Valladas Quintella, 500), condomínio em construção localizado em Areal, região conhecida como a Cidade da Uva e das Nações. O empreendimento tem 124 lotes, com tamanhos de 500 a 3 mil m², além de oito casas prontas para morar. Todas contam com painéis solares. Os terrenos têm valores a partir de R$ 250 mil. A infraestrutura é composta de miradouro, inspirado no de Santa Luzia, lago, trilha, olival, clube com piscina, restaurante, prainha artificial e quadras esportivas, entre outras opções.

Cachoeiras de Macacu

Área de lazer de condomínio em Cachoeiras de Macacu, na Região Metropolitana do Rio Divulgação

Em Cachoeiras de Macacu, a Abovyan Participações lançará o Reserva dos Ipês (Rodovia Presidente João Goulart/RJ 116), com 584 lotes de 240 a 650 m². Os preços começam em R$ 119 mil, com 10% de entrada e financiamento direto com a incorporadora em até 180 meses. O condomínio tem conceito de “fazenda glamping”, que reúne a liberdade rural e uma infraestrutura completa de lazer, segurança e tecnologia, em uma área de 350 mil m², cercada por rios, matas preservadas e pela força simbólica dos ipês.

Petrópolis

Empreendimento em Itaipava reúne casas, terrenos e apartamentos, além de hotel-boutique Divulgação

No coração do distrito de Itaipava, a Farmbv Empreendimentos está desenvolvendo a Fazenda Bela Vista, complexo com mais de 1 milhão de m², dos quais 500 mil m² serão preservados. O projeto investe na conexão entre o passado e o futuro ao preservar a sede histórica de 1930, com itens arquitetônicos e decorativos originais da época. O empreendimento está localizado na Rua Joaquim Agante Moço, 157, endereço estratégico da região. Um dos diferenciais do residencial é reunir casas, terrenos e apartamentos em um só lugar, além de hotel-boutique com oito quartos, restaurante e espaço de eventos, uma parceria com o Grupo Locanda, marca hoteleira tradicional em Itaipava, e infraestrutura completa de lazer.



Pousada de residencial em Secretário que já está em funcionamento Divulgação

Em Secretário, o projeto Fazendas Secretário (Estrada para Avelar, 4273) ocupa uma área total de 10 milhões de m², divididos em cinco fazendas: Aroeira, São Carlos, São José 1, São José 2 e Secretário. A proposta une a atmosfera bucólica da serra com o conforto e a infraestrutura de empreendimentos de luxo. A Fazenda Aroeira, primeira fase do projeto, tem 2,57 milhões de metros quadrados, com 50% da área preservada. O Habite-se foi entregue em setembro de 2025 e já há casas em construção. São 230 terrenos, sendo 20 lotes destinados à construção de cabanas. O condomínio conta com uma infraestrutura pronta de lazer e bem-estar, entre pousada, restaurante, horta, pomar, fazendinha e uma queijaria artesanal.

Teresópolis

Vinícola em Teresópolis também terá residencial com terrenos para a construção de casas Divulgação

Que tal morar em uma vinícola? Em Teresópolis, a recém-inaugurada Vinícola Maturano (Estrada Teresópolis - Friburgo KM 23) terá, em breve, um residencial que fará parte de um complexo de mais de 2 milhões de m². Serão 206 lotes, com tamanhos entre 450 e 1.200 m², lazer completo e segurança. A vinícola terá também hotel com 61 quartos e a gelateria Dolce Vitis. Atualmente, já é possível vivenciar no local seis tipos de experiências, além do restaurante Origens, inspirado na cozinha de fogo e no protagonismo da parrilla.

