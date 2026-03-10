Residencial no Engenho de Dentro terá 105 unidades, entre estúdios e apartamentos de um quarto, todas com varanda - Divulgação

Publicado 10/03/2026 20:32 | Atualizado 11/03/2026 09:39

O mercado imobiliário carioca investe na criatividade e na paixão dos torcedores pelo futebol. A mais nova empreitada é da GAR Incorporadora, que fechou parceria com o Botafogo para a temporada 2026. Além de ter a marca estampada na barra inferior da camisa em dois jogos deste ano do Campeonato Brasileiro, a empresa lançará um residencial que será construído nas imediações do Estádio Nilton Santos, na Rua General Clarindo, 222, Engenho de Dentro.



Paulo Ribeiro, presidente da GAR, afirma que os torcedores do Botafogo e os funcionários do clube terão acesso a vantagens exclusivas na aquisição do empreendimento. O Mosaico 222 oferece 105 unidades, entre estúdios e apartamentos de um quarto, todas com varanda. O Valor Geral de Vendas (VGV) é de R$ 35 milhões.



“O condomínio estará em um eixo estratégico do Rio, que se mantém ativo ao longo de todo o ano, impulsionado por grandes shows e eventos esportivos. Sem contar a proximidade com a Linha Amarela, as principais vias expressas e com o metrô”, comenta Ribeiro. O projeto conta ainda com segurança, lazer completo, incluindo um rooftop, e conveniências como lavanderia e minimercado.

Convenção de vendas no Riocentro

Convenção no Riocentro apresentou novo projeto em bairro planejado na Barra da Tijuca Rossana Henriques

O Riocentro, na Barra da Tijuca, recebeu nesta terça-feira a convenção de vendas - evento que apresenta um projeto imobiliário aos corretores de imóveis - do mais novo empreendimento do Ilha Pura, bairro planejado desenvolvido pela Carvalho Hosken. O Pura, parceria do BTG Pactual com a Artefacto, marca de mobiliário, terá, na primeira fase, dois blocos e 272 unidades, com metragens que variam de 117 a 264 metros quadrados.