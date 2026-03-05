Seleção para trainne no setor de materiais de construção acolhe candidatos com ou sem experiência profissional - Freepik

Seleção para trainne no setor de materiais de construção acolhe candidatos com ou sem experiência profissional

Publicado 05/03/2026 17:44 | Atualizado 05/03/2026 17:45

A Obramax, de materiais de construção, está com inscrições abertas para o seu Programa de Trainee 2026. A iniciativa, voltada para jovens formados entre janeiro de 2019 e dezembro de 2025, oferece remuneração inicial de R$ 5 mil e plano de desenvolvimento. As inscrições vão até o dia 13 de março em traineeobramax.com.br.



O processo seletivo acolhe candidatos com ou sem experiência profissional. A empresa busca pessoas proativas, com disposição para aprender e enfrentar desafios e interesse genuíno pelo setor de construção. Pensamento analítico e a disponibilidade para mudanças em território nacional também são requisitos importantes. A seleção é composta por testes online, pré-entrevistas, dinâmicas presenciais, teste comportamental, painel com gestores e um bate-papo final com o CEO.

Estúdios em Copacabana

Estúdio de residencial em Copacabana com 53 unidades e lazer no rooftop

O Opportunity Imobiliário acaba de lançar o Be.in.Rio Pompeu Loureiro, quarto residencial da coleção Be.in.Rio em Copacabana e o 11º da marca. No total, são 53 unidades entre apartamentos, double suítes, up garden e cobertura. O VGV (Valor Geral de Vendas) é de R$ 56 milhões. “O projeto, assim como os outros que lançamos em Copacabana, nasce de uma leitura cuidadosa do bairro e das novas demandas de moradia e de investimento”, explica Marcelo Naidich, gestor do fundo. De acordo com ele, a previsão para este ano é lançar cinco projetos pela coleção, totalizando 212 unidades distribuídas entre Copacabana e Ipanema. A expectativa é alcançar R$ 265 milhões de VGV.

