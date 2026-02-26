Projeto em bairro planejado na Barra da Tijuca terá conceito de branded residences, que reúne arquitetura, design, serviços e curadoria de marcas - Divulgação

Publicado 26/02/2026 19:14 | Atualizado 26/02/2026 23:49

Você já ouviu falar sobre branded residences? O conceito reúne arquitetura, design, serviços e curadoria de marcas reconhecidas. Um exemplo dessa tendência é a parceria do Ilha Pura, bairro planejado na Barra da Tijuca, e a Artefacto, de mobiliário contemporâneo. O empreendimento tem VGV (Valor Geral de Vendas) estimado em R$ 845 milhões, considerando as duas fases previstas. A novidade foi anunciada nesta quarta-feira, dia 25, em um restaurante no shopping Village Mall, na Barra.



Nesta primeira etapa, o projeto terá dois blocos e 272 unidades, com metragens que variam de 117 a 264 metros quadrados. Já a segunda, será lançada em um momento posterior, acompanhando a estratégia de desenvolvimento do bairro planejado desenvolvido pela Carvalho Hosken.



"Do ponto de vista de negócios, a estratégia responde a um consumidor cada vez mais exigente, que busca não apenas localização e metragem, mas experiência, identidade e diferenciação. O novo residencial nasce alinhado a essa demanda, integrando conceito, estética e posicionamento de marca desde a concepção do produto. O lançamento amplia a atratividade do bairro planejado junto a compradores finais e investidores, fortalecendo a percepção de valor dos ativos e a liquidez dos empreendimentos”, explicou Ricardo Cardoso, sócio do Banco BTG Pactual.



Para a Artefacto, a ação reforça a atuação estratégica no segmento imobiliário e a presença em projetos que congregam design, arquitetura e experiência. "A parceria com o Ilha Pura reflete a visão da Artefacto de participar ativamente da concepção de projetos que valorizam design, funcionalidade e experiência. Mais do que mobiliário, buscamos contribuir para a criação de espaços que traduzem um modo de viver, conectado à arquitetura, à cidade e às expectativas de um público cada vez mais sofisticado", destacou Pedro Torres, CEO Brasil da Artefacto.



Carlos Felipe de Carvalho, CEO da Carvalho Hosken, também enalteceu a iniciativa. “O Ilha Pura foi um desafio que nasceu de um sonho de 50 anos atrás do meu pai, Carlos Fernando de Carvalho, e que foi viabilizado pelas Olímpiadas. Encontramos o BTG, que também acreditou no sucesso do empreendimento, e o que estamos vendo agora é a continuação do sucesso, entregando valor para quem comprou. O Ilha Pura é um case internacional que está com ainda mais prestígio com a Artefacto”, ressaltou Carlos Felipe.

Compactos e aluguel com serviços

O mercado imobiliário brasileiro chega a 2026 atravessado por mudanças estruturais que vão muito além do ciclo econômico. Taxa de juros, comportamento do consumidor, transformações demográficas e novos modelos de moradia ajudam a desenhar um cenário mais segmentado, exigente e estratégico para incorporadores, investidores e gestores urbanos. Apesar do cenário desafiador, Paulo Takito, sócio-diretor da Urban Systems, consultoria de inteligência de mercado e planejamento urbano, afirma que a demanda por imóveis no país segue presente. “O programa Minha Casa, Minha Vida segue como um dos principais motores do mercado imobiliário brasileiro. Outro movimento é a consolidação do aluguel como escolha e não apenas como etapa intermediária. Isso dá espaço ao conceito de Real Estate as a Service (RaaS), em que o foco não é apenas o imóvel, mas a experiência completa de morar. Além destes, os compactos seguirão como uma das tendências mais consistentes para este ano”, analisa Takito.

