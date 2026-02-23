Casa em Araras será palco de uma das mais importantes mostras de decoração do país - Divulgação

Publicado 23/02/2026 14:26 | Atualizado 23/02/2026 14:28

A Mastercasa 2026, uma das mais importantes mostras de arquitetura do país, já tem local para acontecer: Araras, na Região Serrana do Rio. O endereço escolhido é o ONI Araras, primeiro condomínio do país a oferecer helicóptero compartilhado para os moradores. O evento acontecerá entre julho e setembro em uma casa construída especialmente para a mostra, com projetos dos profissionais participantes.



A iniciativa também promoverá a ocupação criativa das áreas comuns do empreendimento, como o River Club (ambiente com piscina ornamental, SPA e bar/restaurante), com espaços assinados e opções gastronômicas, entre cafés e restaurantes, incluindo uma filial do tradicional Zai Sushi, de comida japonesa.

Corretor, câmera e inteligência artificial

A MRV acaba de lançar a "Corretor, Câmera, IAção", plataforma que utiliza Inteligência Artificial Generativa para potencializar a presença digital dos corretores da companhia. Ela combina automação, gêmeos digitais (Digital Twins - réplicas virtuais precisas de objetos, processos ou sistemas físicos, que funcionam em tempo real) e conteúdo gerado pelo próprio usuário para criar posts, vídeos e memes personalizados em escala. "O projeto permite que o corretor da MRV, de forma muito simples, se veja inserido nesse ambiente digital de alto engajamento", explica Bob Siqueira, head Criativo da Sacada, agência interna da MRV.

