Residencial no Porto Maravilha dará bicicleta elétrica para quem fechar negócioDivulgação

Publicado 16/02/2026 13:55

A Cury e a Lev, empresa de bicicletas elétricas, fecharam parceria para a distribuição de cerca de 1.600 e-bikes aos clientes da construtora. A ação será válida para quem comprar uma unidade no Luzes do Rio, na região do Porto Maravilha, onde a companhia tem cerca de 20 projetos em diferentes fases de construção. "Além de facilitar a mobilidade urbana, também é possível reduzir as emissões de gases de efeito estufa nos deslocamentos dos nossos clientes", explica Leonardo Mesquita, vice-presidente de Negócios da Cury e presidente da Ademi-RJ (Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário).



Rodrigo Affonso, cofundador da Lev, complementa que a mobilidade sustentável tem um impacto direto na forma como as pessoas se deslocam e se relacionam com o espaço urbano. “A bike elétrica facilita o dia a dia, economiza tempo, reduz impacto ambiental e melhora o bem-estar”, afirma Affonso.

Crescimento de 2% para a construção civil

O setor da construção civil deve apresentar este ano um desempenho superior ao registrado em 2025. Segundo a CBIC (Câmara Brasileira da Indústria da Construção), a projeção é de 2%, ante 1,3% do ano passado, correspondendo ao terceiro ano consecutivo de alta.



A expectativa se deve a fatores como o possível ciclo de redução da Selic (taxa básica de juros), pelo orçamento recorde para habitação financiado pelo FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), as novas contratações do programa Minha Casa, Minha Vida, além da implementação do novo modelo de financiamento habitacional com recursos da poupança. A sondagem do setor, que é realizada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), com o apoio da CBIC, afirma também que a elevada carga tributária, os juros elevados e o alto custo da mão de obra não qualificada e qualificada são os principais problemas enfrentados pela construção civil.

