Residencial no Porto Maravilha dará bicicleta elétrica para quem fechar negócioDivulgação
Rodrigo Affonso, cofundador da Lev, complementa que a mobilidade sustentável tem um impacto direto na forma como as pessoas se deslocam e se relacionam com o espaço urbano. “A bike elétrica facilita o dia a dia, economiza tempo, reduz impacto ambiental e melhora o bem-estar”, afirma Affonso.
Crescimento de 2% para a construção civil
A expectativa se deve a fatores como o possível ciclo de redução da Selic (taxa básica de juros), pelo orçamento recorde para habitação financiado pelo FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), as novas contratações do programa Minha Casa, Minha Vida, além da implementação do novo modelo de financiamento habitacional com recursos da poupança. A sondagem do setor, que é realizada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), com o apoio da CBIC, afirma também que a elevada carga tributária, os juros elevados e o alto custo da mão de obra não qualificada e qualificada são os principais problemas enfrentados pela construção civil.
