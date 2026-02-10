Cursos gratuitos para a construção civil abordam temas como aplicação de argamassas especiais e fixação técnica em drywall - Freepik

Cursos gratuitos para a construção civil abordam temas como aplicação de argamassas especiais e fixação técnica em drywallFreepik

Publicado 10/02/2026 17:43 | Atualizado 10/02/2026 17:43

A coluna traz hoje uma dica para quem deseja começar o ano capacitado para trabalhar na construção civil. A Obramax oferece mais de 1.600 vagas gratuitas para os cursos da Academia de Profissionais ao longo deste mês. Entre os treinamentos estão aplicação de argamassas especiais, fixação técnica em drywall, cimento queimado, esquadrias, recuperação de concreto e aplicação profissional de cimento.

As aulas acontecem em unidades da capital, da Baixada Fluminense e da Região Metropolitana. Os interessados também podem participar dos cursos online, que abordam assuntos como preparação de base, manuseio de materiais, técnicas de aplicação e sistemas de fixação, ampliando o acesso à capacitação para trabalhadores de diferentes regiões do estado.

De acordo com a empresa, as capacitações oferecem certificado de participação e são realizadas em parceria com fornecedores reconhecidos do setor. Inscrições em academiadeprofissionais.obramax.com.br.

