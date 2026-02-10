Cursos gratuitos para a construção civil abordam temas como aplicação de argamassas especiais e fixação técnica em drywallFreepik
Mais de 1.600 vagas gratuitas em cursos na construção civil
Aulas acontecem este mês na capital, na Baixada Fluminense e na Região Metropolitana
Miradouro português inspira projeto em Areal
Local foi pensado para proporcionar vistas da paisagem serrana e momentos de contemplação
Eleições influenciam decisão de alugar ou comprar um imóvel no Rio
Pesquisa indica que 46% dos moradores já pensam em antecipar ou adiar a troca do lar
Projeto tem elevador exclusivo para carros dentro de mansões suspensas
Residencial inspirado no piloto Ayrton Senna fica em Balneário Camboriú
Lançamentos, escritórios e multifamily serão temas de panorama imobiliário
Encontro do Secovi Rio acontecerá no dia 12 de março, no Flamengo
Mercado imobiliário engajado na volta às aulas
Crianças serão beneficiadas com kits escolares em sete municípios do estado do Rio
