Elevador de carro estará presente nas 18 mansões suspensas de residencial que está sendo construído em Balneário Camboriú
O elevador de carro estará nas 18 mansões suspensas, que variam de 420 a 563 metros quadrados. De acordo com a FG Empreendimentos, o acesso é direto da garagem por meio do elevador interno de veículos para o imóvel, permitindo chegar diretamente à residência, sem a necessidade de passar pelas áreas comuns.
A torre apresenta a trajetória do piloto Ayrton Senna e, por isso, a paixão por carros e velocidade ganha destaque. "O elevador de veículos do Senna Tower integra um conjunto de soluções em desenvolvimento, fruto de estudos aprofundados e testes técnicos que buscam estabelecer novos referenciais em engenharia aplicada a edifícios de grande altura", conta Stéphane Domeneghini, diretora da Talls Solutions, empresa do Grupo FG, e engenheira que assina o projeto. O investimento é estimado em R$ 3 bilhões.
Unidades compactas em São Paulo
A incorporadora nasceu após o seu fundador, João Ranauro, vivenciar mercados internacionais, especialmente na Ásia, e identificar uma lacuna em São Paulo. O executivo é filho de Ricardo Ranauro, CEO da Calper Construtora. “Construir caixas de 24 metros quadrados é fácil; o verdadeiro desafio está em projetar unidades inteligentes, funcionais e alinhadas à rotina do morador. A Use foi concebida exatamente para preencher essa demanda”, explica João.
