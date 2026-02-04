Elevador de carro estará presente nas 18 mansões suspensas de residencial que está sendo construído em Balneário CamboriúDivulgação

A coluna traz hoje novidades que estão acontecendo no mercado imobiliário do país. A primeira delas fica em Balneário Camboriú, em Santa Catarina: um elevador automotivo que transporta o veículo da garagem diretamente até as unidades. O diferencial faz parte do Senna Tower, projeto da FG Empreendimentos, desenvolvido em parceria com a marca Senna e investimento da Havan.

O elevador de carro estará nas 18 mansões suspensas, que variam de 420 a 563 metros quadrados. De acordo com a FG Empreendimentos, o acesso é direto da garagem por meio do elevador interno de veículos para o imóvel, permitindo chegar diretamente à residência, sem a necessidade de passar pelas áreas comuns.

A torre apresenta a trajetória do piloto Ayrton Senna e, por isso, a paixão por carros e velocidade ganha destaque. "O elevador de veículos do Senna Tower integra um conjunto de soluções em desenvolvimento, fruto de estudos aprofundados e testes técnicos que buscam estabelecer novos referenciais em engenharia aplicada a edifícios de grande altura", conta Stéphane Domeneghini, diretora da Talls Solutions, empresa do Grupo FG, e engenheira que assina o projeto. O investimento é estimado em R$ 3 bilhões.

Unidades compactas em São Paulo

Rooftop de projeto com 53 unidades compactas, em São PauloDivulgação
A segunda novidade é da Use Incorporadora que, com apenas um ano, já prevê R$ 150 milhões de VGV (Valor Geral de Vendas) em lançamentos para 2026, todos de unidades compactas em locais estratégicos de São Paulo. Abrindo a sequência está o use.moema, com 53 imóveis, entre estúdio e sala e quarto, voltados a um público jovem e urbano. O VGV é de R$ 25 milhões. O empreendimento terá gestão inteligente da startup carioca Lobie, especializada na administração de ativos imobiliários voltados para locações de curta temporada, que estreia na cidade de São Paulo.

A incorporadora nasceu após o seu fundador, João Ranauro, vivenciar mercados internacionais, especialmente na Ásia, e identificar uma lacuna em São Paulo. O executivo é filho de Ricardo Ranauro, CEO da Calper Construtora. “Construir caixas de 24 metros quadrados é fácil; o verdadeiro desafio está em projetar unidades inteligentes, funcionais e alinhadas à rotina do morador. A Use foi concebida exatamente para preencher essa demanda”, explica João.
