Residencial na Zona Norte é uma das opções de campanha que oferece pagamento a partir de junho - Divulgação

Residencial na Zona Norte é uma das opções de campanha que oferece pagamento a partir de junhoDivulgação

Publicado 27/01/2026 19:28 | Atualizado 27/01/2026 19:28

A MRV está com campanha para facilitar a compra da casa própria. Até o dia 31 deste mês, quem fechar negócio começará a pagar as parcelas da entrada a partir de junho. A ação inclui unidades em lançamento, em obras e prontas para morar. São mais de 20 projetos no Rio de Janeiro, com preços a partir de R$ 210 mil, em regiões como capital, Nova Iguaçu, Duque de Caxias, Macaé, São Gonçalo, Campos dos Goytacazes e Resende.



“O Big Feirão MRV é uma oportunidade concreta para aproximar ainda mais a marca dos clientes e acelerar decisões de compra em um momento muito favorável do mercado”, explica Thiago Ely, diretor-executivo Comercial e de Marketing da construtora.

Aluguel comercial em alta

Os preços dos aluguéis de salas e conjuntos comerciais de até 200 metros quadrados (m²) no país subiram 8,91%, em 2025. É a maior variação já registrada pelo Índice FipeZAP Comercial. Comparando com outros indicadores de referência, o IPCA/IBGE acumulou inflação de 4,26% no período analisado, enquanto o IGP-M/FGV recuou 1,05%. No Rio de Janeiro, o avanço no segmento comercial foi de 10,23%.

