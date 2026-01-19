Direito Registral, Avaliação de Ativos e Ciência de Dados estarão na grade curricular da escola superior do mercado imobiliário - Freepik

Publicado 19/01/2026 21:26 | Atualizado 19/01/2026 21:26

O mercado imobiliário brasileiro acaba de ganhar a Escola Superior Imobiliária (ESIM), primeira instituição de ensino superior da América do Sul dedicada à formação acadêmica e à inteligência do setor. O espaço fica em Florianópolis (SC) e oferecerá este ano cursos de tecnólogo, graduação e pós-graduação, incluindo formações específicas voltadas ao setor. A grade curricular tem a proposta de ir além das técnicas tradicionais de vendas, com temas como Direito Registral, Economia Urbana, Avaliação de Ativos (Valuation), Marketing Imobiliário, CRM (Customer Relationship Management ou Gerenciamento de Relacionamento com o Cliente), Tecnologias e Ciência de Dados aplicadas ao Real Estate.

A ESIM é mantida pelo IBREP (Instituto Brasileiro de Educação Profissional), pioneiro no ensino técnico imobiliário na modalidade EAD (Ensino à Distância). De acordo com Celso Pereira Raimundo, fundador do Grupo IBREP, a expectativa é que a nova instituição se consolide como uma referência acadêmica, contribuindo para elevar a qualidade do serviço prestado ao consumidor.

"Nosso objetivo é formar lideranças e produzir conhecimento aplicado para um mercado cada vez mais complexo e em constante expansão", explica Raimundo. Para saber mais sobre os cursos, é preciso acessar https://ibrep.com.br.

