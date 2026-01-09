E-book ajuda a enxergar como transformações sociais, econômicas e comportamentais já estão impactando o mercado imobiliário - Freepik

O material traz ainda cenários que ajudam a enxergar como transformações sociais, econômicas e comportamentais já estão impactando o mercado e o que isso significa, na prática, para empresas, investidores e profissionais ao longo deste ano. O conteúdo está disponível em Para quem deseja começar o ano informado sobre as tendências para o mercado imobiliário, a Brain Inteligência Estratégica lançou um e-book gratuito que traz os principais movimentos esperados para 2026. O material indica, por exemplo, que a sustentabilidade deixou de ser um diferencial e se consolidou como um dos principais vetores de valorização no setor. Para se ter ideia, estudos internacionais e nacionais afirmam que imóveis certificados valorizam em média entre 9% e 12% na venda ou na locação, na comparação com empreendimentos não certificados.O material traz ainda cenários que ajudam a enxergar como transformações sociais, econômicas e comportamentais já estão impactando o mercado e o que isso significa, na prática, para empresas, investidores e profissionais ao longo deste ano. O conteúdo está disponível em https://encurtador.com.br/XtRN

Guia para investir em imóveis na Flórida

A especialista em mercado imobiliário internacional Maqueli Gewehr lança o livro Como investir em imóveis na Flórida – Um guia completo para brasileiros que desejam investir com segurança nos Estados Unidos. Ao lado de Bruno Miguel, investidor e agente de financiamentos, a autora apresenta um panorama sobre como funciona o segmento norte-americano, desmistificando temas como compra, financiamento, custos, riscos e retorno sobre o investimento.





