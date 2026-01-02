Setor tem respondido muito bem às mudanças de legislação que ocorreram nos últimos anos, como o Reviver Centro - Freepik

Publicado 02/01/2026 10:00

Confira a análise de Leonardo Mesquita, presidente da Ademi-RJ (Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário):

“O grande desafio de 2026 no mercado imobiliário do Rio de Janeiro será manter o crescimento que tivemos nos últimos anos. Mesmo em um ano com Copa do Mundo e eleições, o mercado vai ter que ser um pouco mais criativo e aproveitar o bom momento que a cidade vive, transformando isso em bons negócios. O setor tem respondido muito bem às mudanças de legislação que ocorreram nos últimos anos, como o Reviver Centro, as operações urbanas, o Porto Maravilha e agora a alteração no programa Minha Casa, Minha Vida. Acho que todos esses são fatores que podem trazer grandes novidades e surpresas para o ano, fazendo com que ele continue sendo um período de crescimento para o mercado imobiliário do Rio”.

