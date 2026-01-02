Setor tem respondido muito bem às mudanças de legislação que ocorreram nos últimos anos, como o Reviver CentroFreepik
Mercado imobiliário em 2026: setor terá que ser mais criativo, analisa Ademi-RJ
Será preciso aproveitar o bom momento que a cidade vive
Mercado imobiliário em 2026: setor terá volatilidade econômica, mas sem enfraquecer a demanda, avalia Abrainc
Busca consistente por moradia própria demonstra mercado com grande potencial de crescimento
Mercado imobiliário em 2026: é preciso enfrentar a falta de mão de obra, alerta o Seconci-Rio
Caminho está em uma gestão que vá além da qualificação
Mercado imobiliário em 2026: é necessário discutir o Reviver Centro 3, afirma Sinduscon-Rio
Tema poderá impulsionar ainda mais a revitalização da Região Central
Mercado imobiliário em 2026: para o Secovi Rio, cenário é de otimismo
Tendência de queda da taxa de juros poderá alavancar o financiamento
Reformar ou demolir uma casa? O que vale a pena?
Estrutura existente e custos são fatores determinantes para a resposta final
