No Rio de Janeiro, a taxa caiu de 2,15%, em outubro, para 0,29% em novembro - Freepik

No Rio de Janeiro, a taxa caiu de 2,15%, em outubro, para 0,29% em novembroFreepik

Publicado 30/12/2025 10:00

A análise de hoje é de Cláudio Hermolin, presidente do Sinduscon-Rio (Sindicato da Indústria da Construção Civil):

“Para 2026, os desafios do Sinduscon-Rio continuarão sendo as discussões importantes do setor. Uma delas é a do Reviver Centro 3, uma necessidade para impulsionar ainda mais a revitalização da Região Central. Acredito que o mercado deve continuar em um perfil muito semelhante ao que aconteceu este ano, muito alavancado nos imóveis de alto padrão e nos imóveis compactos. Também incluo o Minha Casa, Minha Vida por causa da nova lei que estendeu os benefícios do Porto Maravilha para São Cristóvão, além da oportunidade de crescimento de loteamentos populares na Zona Oeste”.

