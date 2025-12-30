No Rio de Janeiro, a taxa caiu de 2,15%, em outubro, para 0,29% em novembroFreepik
Mercado imobiliário em 2026: é necessário discutir o Reviver Centro 3, afirma Sinduscon-Rio
Tema poderá impulsionar ainda mais a revitalização da Região Central
Mercado imobiliário em 2026: é necessário discutir o Reviver Centro 3, afirma Sinduscon-Rio
Tema poderá impulsionar ainda mais a revitalização da Região Central
Mercado imobiliário em 2026: para o Secovi Rio, cenário é de otimismo
Tendência de queda da taxa de juros poderá alavancar o financiamento
Reformar ou demolir uma casa? O que vale a pena?
Estrutura existente e custos são fatores determinantes para a resposta final
Cartilha gratuita sobre ESG no mercado imobiliário
Publicação chega à quarta edição com cases inspiradores de empresas
Os 10 passos para financiar um imóvel nos Estados Unidos
De forma geral, brasileiro precisa alocar uma entrada a partir de 25% do valor do imóvel, afirma especialista
Brasileiros querem financiar imóvel nos Estados Unidos, mas desinformação atrapalha processo, diz especialista
Novo imigrante brasileiro busca segurança financeira, estabilidade e proteção patrimonial
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.