Cartilha da Abrainc traz reflexões sobre sustentabilidade, responsabilidade social e governança no mercado imobiliário
Cartilha gratuita sobre ESG no mercado imobiliário
Publicação chega à quarta edição com cases inspiradores de empresas
Os 10 passos para financiar um imóvel nos Estados Unidos
De forma geral, brasileiro precisa alocar uma entrada a partir de 25% do valor do imóvel, afirma especialista
Brasileiros querem financiar imóvel nos Estados Unidos, mas desinformação atrapalha processo, diz especialista
Novo imigrante brasileiro busca segurança financeira, estabilidade e proteção patrimonial
Desaceleração nos preços dos imóveis comerciais para venda e locação
Percentual foi de 0,07% no primeiro segmento e de 0,44% no segundo, aponta Índice FipeZAP
Como encantar com a decoração da mesa para o Natal e o Réveillon
Composições devem facilitar a interação entre os convidados, explica especialista
Aluguel: conheça os nove bairros mais valorizados de 2025
Guaratiba lidera o ranking com alta de 21%, afirma pesquisa
