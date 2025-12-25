Cartilha da Abrainc traz reflexões sobre sustentabilidade, responsabilidade social e governança no mercado imobiliárioFreepik

A Abrainc (Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias) disponibiliza gratuitamente a quarta edição da cartilha gratuita sobre ESG (Ambiental, Social e Governança) no mercado imobiliário. A publicação traz cases inspiradores de empresas, reflexões atualizadas sobre sustentabilidade, responsabilidade social e governança, além de avanços e tendências deste cenário no setor imobiliário. “Estamos diante de uma transformação estrutural. O ESG não é mais uma escolha: é a base para garantir competitividade, atrair capital e construir cidades mais resilientes e socialmente justas”, lembra Luiz França, presidente da associação. O material está disponível em https://materiais.abrainc.org.br/lp-e-book-esg-vol4.

Quadrilátero de segurança na Barra

Residencial na Barra terá quadrilátero de segurança
Residencial na Barra terá quadrilátero de segurançaDivulgação
A Avanço Realizações Imobiliárias vai desenvolver um quadrilátero de segurança no entorno do Barra Home Design by Feu, projeto que a empresa acaba de lançar na Barra. O residencial terá cancelas e guaritas nas ruas laterais, o que beneficiará também os condomínios vizinhos. Com Valor Geral de Vendas (VGV) estimado em R$ 135 milhões, o empreendimento oferece 45 residências de 296 a 516 metros quadrados, com até cinco suítes, três pavimentos e lazer privativo completo, incluindo piscina e espaço gourmet com churrasqueira.
