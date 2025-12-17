Rio de Janeiro deve fechar o ano com 48.445 imóveis vendidos, segundo pesquisa - Freepik

O Camorim, região que pertence à região administrativa da Barra da Tijuca, e Copacabana, na Zona Sul, são os destaques na venda de imóveis residenciais, com crescimento de 20% e 10%, respectivamente, em 2025. É o que afirma pesquisa da plataforma Loft, com base nas transações de ITBI (Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis) registradas pela prefeitura. "O Camorim vive um novo ciclo de expansão, impulsionado por melhorias de mobilidade e pelo avanço urbano que começou após os Jogos Olímpicos. Suas áreas verdes, que atraem quem busca um refúgio na capital, ajudam a explicar por que o Camorim se consolidou como um dos novos vetores de demanda imobiliária na cidade", analisa Fábio Takahashi, gerente de Dados da plataforma.



O levantamento indica ainda que o Rio deve fechar o ano com 48.445 imóveis vendidos, queda de 3% em relação a 2024. O tíquete médio das transações teve leve alta de 1%, chegando a R$ 407,1 mil. "As taxas de juros altas trazem dificuldades para o financiamento, mas o mercado tem conseguido mitigar esse problema. Para os imóveis de tíquete menor, programas governamentais como o Minha Casa, Minha Vida vêm garantindo um importante volume de vendas. Já os tíquetes mais altos atendem parte da população que depende menos do financiamento", observa Takahashi.



Confira o ranking dos 10 bairros que mais venderam em 2025:



