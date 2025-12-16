Barra da Tijuca teve 2.956 apartamentos vendidos, de janeiro a novembro de 2025Shutterstock
Quase 28 mil imóveis vendidos na cidade do Rio, entre residenciais e comerciais
Barra, Copacabana, Tijuca, Centro e Del Castilho foram as regiões mais procuradas, indica Secovi Rio
Rio tem alta no valor do metro quadrado para venda e locação
Percentuais chegaram a 1,46% e 1,14%, respectivamente, em novembro, aponta o Secovi Rio
Como vestir a casa para as festas de final de ano
Reaproveitar enfeites antigos é um caminho interessante e econômico
Jovens de olho na casa própria
Público busca empreendimentos sustentáveis, seguros e com boas áreas de lazer
Censo condominial: conheça as principais ocorrências no país
Solicitações administrativas lideraram o ranking com mais de 90 mil chamados
Taxa condominial sobe de R$ 413 para R$ 516 no país
Inadimplência com mais de 30 dias cresceu 11,95%, indica censo condominial
