Barra da Tijuca teve 2.956 apartamentos vendidos, de janeiro a novembro de 2025 - Shutterstock

Publicado 16/12/2025 20:13 | Atualizado 16/12/2025 20:16

Mesmo com um cenário de juros elevados, a cidade do Rio teve um bom desempenho nas vendas de apartamentos e salas comerciais. De janeiro a novembro, foram 25.146 unidades comercializadas no primeiro segmento e 2.816 no segundo. É o que aponta pesquisa do Secovi Rio (Sindicato da Habitação) com base nas guias pagas de ITBI (Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis). Foi o melhor desempenho dos últimos seis anos nos dois recortes.

O estudo indica que, no caso dos apartamentos, o crescimento foi de 18,8%, na comparação com 2024. Os três bairros que apresentaram mais vendas foram Barra da Tijuca (2.956), Copacabana (2.825) e Tijuca (1.581). Já com relação às salas comerciais, o avanço foi de 8,1% ante o mesmo período do ano passado. Neste caso, as três regiões que tiveram mais negócios concretizados foram Centro (843), Barra da Tijuca (498) e Del Castilho (218).

“Os números mostram um desempenho muito consistente do mercado imobiliário do Rio de Janeiro. Tivemos o melhor resultado dos últimos seis anos, o que reforça a resiliência do setor, apesar da Selic, taxa básica de juros, ainda em patamar elevado. O mercado, portanto, continua aquecido, impulsionado pela demanda reprimida, pela busca por ativos reais e pela maior seletividade do comprador, que enxerga o imóvel como uma alternativa segura de investimento e moradia”, analisa Maurício Eiras, coordenador do Centro de Pesquisas e Análise da Informação (Cepai) do Secovi Rio.

