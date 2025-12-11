Público jovem procura residenciais com boas áreas de lazer e infraestrutura completa - Freepik

Publicado 11/12/2025 19:28 | Atualizado 11/12/2025 19:31

Conquistar a casa própria continua sendo o principal desejo dos brasileiros. Pesquisa Datafolha afirma que 93% das pessoas que vivem de aluguel ou em imóveis cedidos desejam realizar o sonho de comprar um lar. E essa vontade também está presente nos jovens. Levantamento da construtora MRV revela que o público entre 18 e 30 anos representa cerca de 62% dos interessados que decidiram investir em um imóvel da empresa, de janeiro a outubro deste ano.



No Rio de Janeiro, a geração Z representa 57% dos compradores. Aspectos sociais, culturais e afetivos que cercam a relação dos brasileiros com a moradia podem explicar essa preferência. "Temos observado um movimento muito forte dos jovens que desejam conquistar sua independência cada vez mais cedo, seja para morar sozinhos ou iniciar uma vida a dois. Esse público é também mais exigente: busca empreendimentos sustentáveis, seguros, com boas áreas de lazer e infraestrutura completa", afirma Viviane Sieiro, diretora Comercial da MRV no Rio de Janeiro.



De acordo com ela, programas habitacionais como o Minha Casa, Minha Vida têm papel fundamental, já que oferecem condições mais acessíveis de financiamento, taxas de juros competitivas e prazos que podem chegar a 35 anos. O empresário Luiz Cláudio Souza, 31 anos, comprou o seu primeiro imóvel aos 29. Hoje, ele afirma que conseguiu unir estabilidade e investimento. "Percebi que era o momento certo para comprar. Além disso, encontrei uma parcela que ficou bem melhor do que o aluguel que eu pagaria por um imóvel do mesmo padrão. E ainda posso alugar durante as épocas festivas, como Réveillon e Carnaval, o que me ajuda a cobrir várias parcelas ao longo do ano", explica Souza.



Outro exemplo é o da chef de cozinha Jéssica da Silva Santos, de 35 anos, mãe solo de três filhas. "Quando peguei a chave, em setembro deste ano, me arrepiei inteira. É algo que não sei descrever. Quando passo pela portaria e vejo tudo organizado com segurança, penso: consegui. Sou a mulher e o homem da minha casa. Tenho gratidão a Deus e a todas as pessoas boas que cruzaram meu caminho", lembra Jéssica.



Mais de 60% dos compradores de bairro planejado em Duque de Caxias são jovens Divulgação

O mesmo cenário pode ser visto no Central Park Riviera, bairro planejado da Riviera Construções em Duque de Caxias pelo Minha Casa, Minha Vida. Segundo Jamille Dias, diretora da Blue, agência de Marketing do empreendimento, mais de 60% dos 1.315 compradores das fases um, dois e três estão no universo de 18 a 35 anos. “O perfil é composto por casais que já moravam juntos, recém-casados e pessoas que desejam sair da casa dos pais ou de parentes”, conta Jamille.



Atualmente, o projeto está na segunda fase do terceiro condomínio, totalizando 1.440 unidades, com apartamentos de dois quartos (47,19 m²) a partir de R$ 205 mil. Assim como as demais fases, a nova etapa terá área de lazer com piscina adulto e infantil em formato de resort, parque infantil, salão de festas climatizado, pet place, academia ao ar livre e portaria 24 horas. O bairro planejado contará ainda com um mini mall, com previsão de lançamento para 2028. Serão 67 lojas, 56 vagas de estacionamento e 39 salas comerciais.

