Público jovem procura residenciais com boas áreas de lazer e infraestrutura completa
No Rio de Janeiro, a geração Z representa 57% dos compradores. Aspectos sociais, culturais e afetivos que cercam a relação dos brasileiros com a moradia podem explicar essa preferência. "Temos observado um movimento muito forte dos jovens que desejam conquistar sua independência cada vez mais cedo, seja para morar sozinhos ou iniciar uma vida a dois. Esse público é também mais exigente: busca empreendimentos sustentáveis, seguros, com boas áreas de lazer e infraestrutura completa", afirma Viviane Sieiro, diretora Comercial da MRV no Rio de Janeiro.
De acordo com ela, programas habitacionais como o Minha Casa, Minha Vida têm papel fundamental, já que oferecem condições mais acessíveis de financiamento, taxas de juros competitivas e prazos que podem chegar a 35 anos. O empresário Luiz Cláudio Souza, 31 anos, comprou o seu primeiro imóvel aos 29. Hoje, ele afirma que conseguiu unir estabilidade e investimento. "Percebi que era o momento certo para comprar. Além disso, encontrei uma parcela que ficou bem melhor do que o aluguel que eu pagaria por um imóvel do mesmo padrão. E ainda posso alugar durante as épocas festivas, como Réveillon e Carnaval, o que me ajuda a cobrir várias parcelas ao longo do ano", explica Souza.
Outro exemplo é o da chef de cozinha Jéssica da Silva Santos, de 35 anos, mãe solo de três filhas. "Quando peguei a chave, em setembro deste ano, me arrepiei inteira. É algo que não sei descrever. Quando passo pela portaria e vejo tudo organizado com segurança, penso: consegui. Sou a mulher e o homem da minha casa. Tenho gratidão a Deus e a todas as pessoas boas que cruzaram meu caminho", lembra Jéssica.
Atualmente, o projeto está na segunda fase do terceiro condomínio, totalizando 1.440 unidades, com apartamentos de dois quartos (47,19 m²) a partir de R$ 205 mil. Assim como as demais fases, a nova etapa terá área de lazer com piscina adulto e infantil em formato de resort, parque infantil, salão de festas climatizado, pet place, academia ao ar livre e portaria 24 horas. O bairro planejado contará ainda com um mini mall, com previsão de lançamento para 2028. Serão 67 lojas, 56 vagas de estacionamento e 39 salas comerciais.
