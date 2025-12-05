Para o quarto infantil, a orientação é colocar as prateleiras ao alcance da criança. - Erika Waldmann

As prateleiras são indispensáveis na rotina de uma casa, pois ajudam a organizar peças decorativas, livros, obras de arte, retratos, recordações e outros objetos importantes. Por isso, executar o móvel sob medida contribui para o melhor aproveitamento do espaço, facilitando a organização. "Elas resolvem quando a intenção é vestir uma parede sozinha e solucionar um dilema de acomodar aquilo que estava sem um lugar adequado", explica Cinthia Claro, arquiteta. Para que você possa aproveitar ao máximo o potencial das prateleiras, a especialista esclarece sete dúvidas frequentes sobre o assunto:

1 - Onde instalar. O ideal é que elas sejam definidas ainda na fase de projeto. Para uma melhor organização, as paredes que receberão as prateleiras já são consideradas após a análise do layout da planta e das modelagens em 3D. A função do móvel é determinante: em geral, atende a demanda por armazenamento, variando conforme o cômodo.

2 - Altura ideal. A referência não é imperativa, entretanto cada ambiente requer uma altura diferente que pode ser definida por alguns parâmetros.

- Salas e dormitórios: quando há portas próximas, costuma-se alinhar a prateleira alta à guarnição da porta, entre 2,15 e 2,20 m.

- Cozinhas: pequenas prateleiras para temperos ou utensílios são utilizadas acima da bancada da cozinha – cerca de 1,40 m do piso.

- Escritórios: é possível preencher toda a parede com uma estante do piso ao teto ou então instalar de uma a duas prateleiras a 1,40 m acima da mesa.

- Banheiros: dentro do box, a altura varia de 0,90 a 1,20 m do piso, buscando sempre o alinhamento com o revestimento da parede.

3 - Materiais e usos. De acordo com o ambiente, recomenda-se o uso de materiais resistentes à umidade e gordura. Em cozinhas e banheiros, o indicado são as prateleiras de pedra como granito, quartzo ou lâmina. Já em relação às clássicas prateleiras de madeira, a dica é o MDF.

4 - Sistemas de fixação. Entre os sistemas de instalação, a mão francesa se constitui como um suporte metálico, em 'L', que sustenta a prateleira. Outra possibilidade é a versão invisível que fica embutida na parede e entrega um acabamento limpo e a sensação de fazer a peça flutuar e, por fim, a cremalheira, que permite o ajuste da altura.

5 - Cálculo do peso. É outro ponto que precisa ser considerado. Diferente de peças prontas, nas quais a carga máxima suportável foi informada pela loja responsável, mensurar o peso de uma prateleira feita sob medida exige um olhar cuidadoso. As estruturas de serralheria também necessitam de avaliação para que os apoios sejam bem distribuídos.

6 – Modelos embutidos. Uma solução adotada com frequência em alguns ambientes são as prateleiras embutidas. Geralmente, a colocação é considerada quando há um comprometimento da circulação ou quando a proposta se torna mais interessante. Normalmente, são pouco profundas e destinadas a pequenos detalhes e objetos, onde a carga requer menos estruturação.

7 - Erros recorrentes em projetos de prateleiras:

LED. Quando o ponto elétrico executado não coincide com a altura projetada, seja na parte inferior quanto na superior, é preciso refazer as conexões para a compatibilidade com o LED.

Prateleiras suspensas. Quando fixadas no teto, os reforços do móvel, que podem ser uma chapa ou tábua de madeira, nunca devem ser fixados no forro de gesso e sim diretamente na laje ou em um reforço acima do forro para uma questão de segurança.

Altura e profundidade. Outro erro a ser evitado é a altura e a profundidade da prateleira para eliminar o risco de bater a cabeça quando a pessoa se projeta para frente. Essas observações são essenciais para que não ocorram acidentes domésticos.