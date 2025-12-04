Avenida Vieira Souto, endereço emblemático de Ipanema, receberá residencial de R$ 450 milhões - Google Earth

Publicado 04/12/2025 16:35 | Atualizado 04/12/2025 16:35

O apetite do mercado imobiliário está ainda maior nesta reta de final de ano. Prova disso é que a Balassiano Engenharia comprou um prédio inteiro na Avenida Vieira Souto, endereço emblemático de Ipanema, para lançar um residencial de R$ 450 milhões de VGV (Valor Geral de Vendas). Segundo Thiago Balassiano, diretor da empresa, o edifício atual tem apenas quatro unidades, entre elas uma cobertura dúplex, e foi adquirido por meio de negociações com cada proprietário, iniciadas em 2024.



Já o novo edifício que a Balassiano vai erguer terá unidades a partir de 410 metros quadrados e projeto assinado pelo arquiteto Thiago Bernardes. O lançamento está previsto para o primeiro trimestre de 2026 e a entrega estimada para o segundo semestre de 2028.



“Será o nosso primeiro empreendimento na orla de Ipanema e vamos utilizar o potencial construtivo do Plano Reviver Centro. Ainda estamos desenvolvendo o projeto, mas a intenção é fazer unidades a partir de 410 metros quadrados, seguindo a nossa estratégia de investir em residenciais de altíssimo padrão, em localização privilegiada da Zona Sul”, comenta Thiago Balassiano, diretor da empresa.



Segundo ele, só, este ano, a Balassiano lançou R$ 900 milhões entre Ipanema e Arpoador. Além disso, ergue um condomínio com R$ 235 milhões de VGV, na Avenida Delfim Moreira, no Leblon.

Leilão com mais de 100 imóveis

A Zuk, em parceria com o Bradesco, promoverá nos dias 5, 9 e 16 de dezembro um leilão com mais de 100 ofertas no país, com descontos quem podem chegar a 73%. Há unidades comerciais, residenciais, terrenos e áreas rurais, entre eles lotes com imóveis que estão desocupados. Os valores dos lances variam de R$ 9 mil para uma casa no Engenho Novo, com 60 metros quadrados, até R$ 2 milhões para uma área rural na Fazenda Santa Clara, na cidade de Garça (SP), com 48 hectares. Para participar, é preciso se cadastrar em portalzuk.com.br, consultar o edital do lote e fazer a oferta pelo imóvel desejado.

